Açılışta BIST 100 endeksi 231,46 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi ise yüzde 0,46 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,84 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,58 ile elektrik oldu.
2016'nın son işlem günü 30 Aralık'a yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 78.371,86 seviyesine kadar çıkmasının ardından kazançlarının bir kısmını geri vererek yılı yüzde 0,39 artışla 78.138,66 puandan tamamladı.
Analistler, yılın ilk haftasında veri trafiğinin yoğun olacağını, yurt içinde yarın açıklanacak enflasyon ve 6 Ocak Cuma günü duyurulacak ABD tarım dışı istihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
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