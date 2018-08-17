Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
86739
ALTIN
219.305
DOLAR
5.7975
STERLİN
7.3899
EURO
6.6017
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı
'Yola çıkmadan kontrollerinizi yapın'
'Yola çıkmadan kontrollerinizi yapın'
Comolli'den FFP açıklaması
Comolli'den FFP açıklaması
Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı
Spor camiasından şehitler için başsağlığı...
İHA'lara 'çevre temizliği' görevi
İHA'lara 'çevre temizliği' görevi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 azalışla 86.602,24 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 azalışla 86.602,24 puandan başladı.

17 Ağustos 2018 Cuma 10:23
0 Okunma
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 540,97 puan ve yüzde 0,62 düşüşle 86.602,24 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi de yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile finansal kiralama, faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 2,60 ile orman, kağıt, basım oldu. 

Dün özellikle günün ikinci yarıda etkisini artıran satışlarla sert düşen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,46 değer kaybıyla 87.143,21 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı ağustos ayı beklenti anketi ve tüketici güven endeksinin, yurt dışında ise Avrupa Bölgesi enflasyon verisinin takip edileceğini kaydetti.

Piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye değerlendirmesi ve ABD ile diplomatik haber akışının da yatırımcıların odağında yer aldığını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 seviyesinin destek, 92.500 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Borsa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devletin ve ekonomi yönetiminin yanındayız
Devletin ve ekonomi yönetiminin yanındayız
Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye güveni tam
Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye güveni tam
Bakan Albayrak Almanya Finans Bakanı ile görüştü
Bakan Albayrak Almanya Finans Bakanı ile görüştü
Kuyumculardan 'taksitli satış' talebi
Kuyumculardan 'taksitli satış' talebi
Türkiye'nin ekonomik yapısı geçmişteki gibi kırılgan değil
Türkiye'nin ekonomik yapısı geçmişteki gibi kırılgan değil
'Deprem sigortasında ciddi bilinç artışı var'
'Deprem sigortasında ciddi bilinç artışı var'
'Dış borçta tek sent borcu olmayan tek ekonomi Türkiye'nin'
'Dış borçta tek sent borcu olmayan tek ekonomi Türkiye'nin'
Havayolu şirketlerinden Kurban Bayramı için ek sefer
Havayolu şirketlerinden Kurban Bayramı için ek sefer
 Finansal saldırılara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz
 Finansal saldırılara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ