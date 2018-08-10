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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,63 azalışla 95.603,35 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,63 azalışla 95.603,35 puandan başladı.

10 Ağustos 2018 Cuma 10:31
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Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.581,78 puan ve yüzde 1,63 düşüşle 95.603,35 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi de yüzde 1,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,08 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 4,80 ile metal ana sanayi oldu. 

Dün güne sert düşüşle başlayan ve 95.408,69 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarının genele yayılarak güçlenmesiyle yükselişe geçti ve analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 97.000 puanın üzerinde kapanış yaptı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı yeni ekonomi modelin yatırımcıların gündeminin en üst sırasında yer aldığını, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Haber ve veri akışının yoğun olması nedeniyle piyasalarda sert hareketliliklerin devam edebileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.700 puanın direnç, 96.000 ve 95.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BorsaEkonomi
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