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Borsa güne 0,69 düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,69 düşüşle 89.982,40 puandan başladı.

Borsa güne 0,69 düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,69 düşüşle 89.982,40 puandan başladı.

22 Mart 2017 Çarşamba 10:38
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Borsa güne 0,69 düşüşle başladı

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,69 düşüşle 89.982,40 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 624,06 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 0,78 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,19 ile ulaştırma oldu.

Dün güne yükselişle başlayan ve 91.497,00 puanla 28 Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,33 değer kaybıyla 90.606,46 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın planladığı yeni vergi reformu yasasının bu yıl geçme olasılığıyla ilgili artan endişelerin pay piyasalarına satış getirdiğini ve yatırımcıların güvenli liman arayışına girdiğini ifade etti.

Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların altın, tahvil ve Japon yenine yöneldiğini belirten analistler, altının onsunun 1.246 dolar, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2,41 ve dolar/yen paritesinin 111,55 seviyelerinde bulunduğunu bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi ile ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini kaydetti.

Küresel pay piyasalarındaki satış dalgasından Borsa İstanbul'un da etkilenebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 90.000 seviyesinin destek, 91.000 ve 92.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtti. 

AA

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Borsa
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