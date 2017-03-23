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Borsa güne 0,35 artışla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 90.121,09 puandan başladı.

Borsa güne 0,35 artışla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 90.121,09 puandan başladı.

23 Mart 2017 Perşembe 10:17
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Borsa güne 0,35 artışla başladı

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 90.121,09 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 312,00 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,39 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,74 ile madencilik oldu.

Dün, ABD'de başlayan ve dünya geneline yayılan borsalardaki satış ağırlıklı seyir, Borsa İstanbul'da da etkili oldu. Güne düşüşle başlayan ve 89.277,36 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etmesine karşın günü yüzde 0,88 değer kaybıyla 89.809,09 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, 2016 yılı işsizlik oranı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu özeti, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Fed üyelerinin konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.500 ve 88.500 seviyelerinin destek, 91.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA

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BorsaArtış
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