Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115333
ALTIN
158.788
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1204
EURO
4.5472
Galatasaray başkan adaylarını sundu
Galatasaray başkan adaylarını sundu
Çebi PFDK'ya sevk edildi
Çebi PFDK'ya sevk edildi
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Yayınlandı
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Yayınlandı
Ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı belli oldu
Ligde 18 ve 19. hafta...
Ziraat Kupası'nda son 16 maçlarının programı belli oldu
Ziraat Kupası'nda son 16 maçlarının...

Borsa altını 2'ye, doları 6'ya katladı

Borsa İstanbul'da hisse senetleri 2017 yılında ortalama yüzde 47,6 ile başlıca yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi sağlayan finansal araç oldu.

Borsa altını 2'ye, doları 6'ya katladı

Borsa İstanbul'da hisse senetleri 2017 yılında ortalama yüzde 47,6 ile başlıca yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi sağlayan finansal araç oldu.

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:23
0 Okunma
Borsa altını 2'ye, doları 6'ya katladı
banner84

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da hisse senetleri 2017 yılında ortalama yüzde 47,6 ile başlıca yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi sağlayan finansal araç oldu. Borsa İstanbul'da 2016 yılını 78.139 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, 2017 yılında rekor üzerine rekor kırmasının ardından yılı yüzde 47,6 artışla 115.333 puandan tamamladı.

Başlıca yatırım araçları arasında, BIST 100 endeksinin ardından en fazla yükseliş kaydeden finansal araç, Avrupa'daki siyasi belirsizliklere karşın yüzde 22,5 ile avro olurken, onu sırasıyla altın ve dolar izledi. Avro/TL, uluslararası piyasada yükseliş eğiliminde hareket eden ve 2016 kapanışına göre yaklaşık yüzde 14 değer kazanan avro/dolar paritesine bağlı olarak yıl boyunca pozitif bir görünüm sergiledi.

Yıl boyunca gördüğü tarihi zirvelerle gündemden düşmeyen dolar kurunun yıllık getirisi ise yüzde 7,7 seviyesinde kalırken, tasarruf sahiplerinin en fazla tercih ettiği finansal araçlardan altının gram fiyatı yüzde 21,1 artış kaydetti.

Dolar kuru aylık bazda tam 8 ay değer kaybederken, en yüksek artışı yüzde 7 ile ocak ayında kaydetti. Ocak ayının ardından üst üste 7 ay değer kaybeden dolar kuru, eylül ayında 3,3888 ile yılın en düşük seviyesini, kasım ayında ise 3,9830 ile en yüksek seviyesini gördü. Dolar, eylül, ekim ve kasım aylarını yükselişle tamamlasa da aralık ayında tekrar düşüşe geçti.

Borsa 29 kez kapanış rekoru kırdı

BIST 100 endeksi, 2017'de aylık bazda 10 ay yatırımcısının yüzünü güldürürken, sadece eylül ve kasım aylarında değer kaybetti. ABD ile vize sorununun ortadan kalkması ile yılın son günlerinde ralli yapan ve son işlem gününde 115.840 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, yıl içinde ilk kez 24 Nisan'da 93.802 puanla tarihi yüksek seviyeye çıkarken, 2017'nin tamamında 29 kez kapanış rekoru kırdı. Endeksin, 2017 yılındaki değer artışının, ekonomik aktivitedeki toparlanma ve buna bağlı olarak şirket karlılıklarındaki artış ile küresel piyasalarda etkili olan risk iştahından kaynaklandığını belirtiliyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BorsaAltınDolarönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşçi-işveren uyuşmazlığında yeni dönem başlıyor
İşçi-işveren uyuşmazlığında yeni dönem başlıyor
Cem Uzan'a 80 milyon TL şoku
Cem Uzan'a 80 milyon TL şoku
Borsa 2017’yi rekorla kapattı!
Borsa 2017’yi rekorla kapattı!
Asgari ücret açıklandı
Asgari ücret açıklandı
2017'nin en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
2017'nin en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsa yılı rekorla tamamladı
Borsa yılı rekorla tamamladı
Airbus'tan Çinli şirkete 4,5 milyar avroluk uçak satışı
Airbus'tan Çinli şirkete 4,5 milyar avroluk uçak satışı
Yeni yılın vergi ve harçları Resmi Gazete'de
Yeni yılın vergi ve harçları Resmi Gazete'de
Aksa Doğalgaz'dan 750 milyon dolarlık halka arz planı
Aksa Doğalgaz'dan 750 milyon dolarlık halka arz planı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ