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Borsa açılışta 97.000 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 artışla 97.013,71 puandan başladı.

Borsa açılışta 97.000 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 artışla 97.013,71 puandan başladı.

20 Eylül 2018 Perşembe 10:22
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Borsa açılışta 97.000 puanı aştı

İSTANBUL 

Açılışta BIST 100 endeksi, 409,96 puan ve yüzde 0,42 artışla 97.013,71 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi de yüzde 0,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,98 tekstil deri, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile ticaret oldu.

Dün, banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 96.722,73 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 değer kazancıyla 96.603,75 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde saat 11.00'de açıklanacak Orta Vadeli Program'ın (OVP) yurt dışında ise ABD'de işsizlik ve ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini kaydetti.

OVP'de ortaya konulacak ekonomik çerçeve ve hedeflerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST endeksinde 97.900 seviyesinin direnç, 95.000 puanın destek konumuna geldiğini dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BIST 100Borsa İstanbulPuanEndeks
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