Borsa 93.000 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yükselişini yeni haftaya da taşıdı ve günün ilk yarısında yüzde 0,91 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 93.269,06 puandan girdi.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 845,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 2 milyar lira olarak gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 1,10 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,97 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,12 ile turizm oldu.

Cuma günü, 92.423,93 puan ile tüm zamanların en yüksek ikinci kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, 22 Mayıs 2013 tarihindeki kapanış rekoru seviyesini bugün ilk yarıda aştı. Endeksin gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekoru ise yine 22 Mayıs 2013 tarihinde gördüğü 93.398,33 puanda bulunuyor.

Günün ilk yarısında en yüksek 93.338,66 puanı gören endeks, 93.200-93.300 dar bandı içinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde açıklanacak reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi olan 93.398,33 seviyesinin direnç, 91.000 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.