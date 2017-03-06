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Borsa 91.000 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1'in üzerinde artışla 91.000 puanın üzerini gördü.

Borsa 91.000 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1'in üzerinde artışla 91.000 puanın üzerini gördü.

06 Mart 2017 Pazartesi 13:25
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Borsa 91.000 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1'in üzerinde artışla 91.000 puanın üzerini gördü.

Haftaya pozitif başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, banka pay piyasaları öncülüğünde 28 Ocak 2015 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 91.031,07 puana kadar çıktı.

Endeks saat 12.15 itibarıyla 91.000 puanın hemen altında dengelenirken, banka pay piyasalarında yükselişler ortalama yüzde 2'ye yaklaştı.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 91.100 seviyesinin üzerinde yeni hedeflerin 91.800 ve 93.400 zirveleri olacağını dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBorsaABD
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