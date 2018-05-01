Borçların yeniden yapılandırılması ekonomiyi büyütür

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı ekonomi paketiyle ilgili, "Tüccardan, esnafa, işçiden öğrenciye kadar geniş bir kesimin borçlarının yeniden yapılandırılması, tüm kesimleri rahatlatacağı gibi ekonomik büyümeye de katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, vergi ve prim müjdesinin de yer aldığı yeni destek paketinin Türkiye'nin önünü açacağını belirtti.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlatan Baran, hükümetin söz konusu tasarıyla yatırımcı, girişimci, işçi ve öğrenci başta olmak üzere tüm toplumu rahatlattığını ifade etti.

ATO olarak üyelerine 1,5 milyar liralık nefes kredisi sağladıklarını belirten Baran, kendilerinin tüccara nefes aldırdığını, hükümetin de tüccarın bünyesini güçlendirmek için gerekli her adımı attığını vurguladı.

"Borçlarını düzenli ödeyenler de beklenti içinde"

Baran, şunları kaydetti:

"Milyonlarca vatandaşın vergi ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi gibi kamu alacakları, gümrük vergileri ve bununla ilgili idari para cezaları gibi birçok kamu alacağına ilişkin her türlü faiz yeniden yapılandırılacak. Tüccardan, esnafa, işçiden öğrenciye kadar geniş bir kesimin borçlarının yeniden yapılandırılması, tüm kesimleri rahatlatacağı gibi ekonomik büyümeye de katkı sağlayacaktır. Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçecek ve 2023 hedeflerine daha hızlı yürüyecek."

Devlete borcunu düzenli olarak ödeyen bir kesimin de bulunduğuna işaret eden Baran, "Borçlarını düzenli ödeyen üyelerimiz, kendilerini mutlu edici bir beklenti içindeler." ifadesini kullandı.