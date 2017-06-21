Booking.com'la ilgili yeni gelişme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, Türkiye'deki faaliyetleri mahkeme kararıyla durdurulan "Booking.com" yetkilileriyle yarın görüşmesi bekleniyor.

Derleneni bilgiye göre, başta Booking.com olmak üzere Türkiye'de kayıtlı olmayan diğer uluslararası firmaların bazı teşviklerle yasal faaliyet göstermesi hedefleniyor.

Ekonomi Bakanlığı bürokratları, Zeybekci'nin buna ilişkin talimatı üzerine, faaliyetleri mahkeme kararıyla durdurulan Booking.com yetkilileriyle geçen aydan bu yana görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde söz konusu firmanın Türkiye'de kayıtlı olarak faaliyetlerini yürütmesi için bazı teşvik ve teklifler ele alındı. Zeybekci'nin, şirket yetkilileriyle yarın yapacağı görüşmede de gelinen noktanın değerlendirilmesi planlanıyor.

Rekabet Kurulu bu yılın ocak ayında "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddesi uyarınca, 2015 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren Booking.com BV'ye 2 milyon 543 bin 992,85 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi de mart ayında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği avukatlarının, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet gerçekleştirdiği iddiasıyla Booking.com aleyhine açtığı davada, şirketin internet adresi ve oluşturulacak başka bir adres üzerinden Türkiye'deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetinin durdurulmasına karar vermişti.

Bakan Zeybekci konuya ilişkin "Yasakların kazananı yoktur, iki taraf da kaybeder, birisi az, diğeri çok. Booking'i Türkiye'ye kazandırmanın yollarını aramamız gerekiyor. TÜRSAB şikayet etti, haklıydı. Mahkemenin vermiş olduğu kararı tartışacak değilim, olması gereken yönde karar verdiğini düşünüyorum. Çözüm bulunması gerekir. Booking.com yetkilileriyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Allah bize akıl vermiş, memleketimizin menfaati çerçevesinde akıllı hareket etmemiz gerekiyor. Sahip olduğum görev itibarıyla mevzu bahis Türkiye'nin menfaati ise gerisi teferruattır." ifadelerini kullanmıştı.