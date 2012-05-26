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Böğürtlen, üreticisini sevindiriyor

Silifke'de kilogramı 7 liradan alıcı bulan ürün, çiftçiyi sevindiriyor

Böğürtlen, üreticisini sevindiriyor

Silifke'de kilogramı 7 liradan alıcı bulan ürün, çiftçiyi sevindiriyor

26 Mayıs 2012 Cumartesi 11:57
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Böğürtlen, üreticisini sevindiriyor

MERSİN  - Silifke ilçesinde ilk kez üretilen ve hasadına başlanan erkenci böğürtlen 7 liradan alıcı buluyor.

İlçede geçmiş yıllarda böğürtlen hasadı Haziran ayı sonlarında yapılırken, bu yıl ilk defa Böğürtlen Üreticileri Birliği Başkanı Fatih Güngör tarafından ekimi yapılan ve erkenci bir çeşit olan ''Boysanberry'' cinsi böğürtlen bahçesinde mevsiminden yaklaşık 1 ay önce hasat edildi. 5 dönümlük bahçeden toplanan yaklaşık 400 kilogram böğürtlen, İstanbul ve Ankara'ya kilogramı 7 TL'den gönderildi.

Birlik Başkanı Güngör, hasadın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilk defa deneme amaçlı diktiği erkenci ürünü hasat etmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Aynı zamanda kayısı üretimi de yaptığını, kayısının kilosunun 30 kuruşa kadar düşmesi nedeniyle üzüldüklerini, ancak erkenci böğürtlenin fiyatının iyi olmasıyla çiftçinin yüzünün güleceğini ifade eden Güngör, bu yıl 170 dönüm alanda üretimi yapılan böğürtlenden yaklaşık 400 ton rekolte elde edilmesinin beklendiğini belirtti. 

Türkiye'de ilk böğürtlen hasadının Silifke'de yapıldığını ifade eden Güngör, bunun üreticilere büyük avantajı olduğunu belirtti.

Böğürtlenin ilçede çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından birini oluşturduğunu anlatan Güngör, böğürtlenin ilçede ilk defa 2002 yılında Antalya'dan getirilen fidelerle 5 dönümlük arazide üretilmeye başladığını söyledi.

Böğürtlenin üretim maliyetinin düşük olması nedeniyle çiftçiler tarafından tercih edilen bir ürün olduğuna anlatan Güngör, ''Böğürtlen ilçenin iklimine iyi şekilde adaptasyon sağladı. Yüksek verimi ise üreticinin yüzünü güldürüyor. Taze tüketiminin yanında reçel, marmelat, pasta ve kozmetik ürünler gibi çok çeşitli alanlarda kullanımı ise üreticileri böğürtlene yönlendiriyor'' dedi.

Böğürtlenin cildi yenileyerek canlılık sağladığına, bu yönüyle de kozmetik sanayisi tarafından değerlendirildiğine değinen Güngör, böğürtlenin sindirim sistemiyle kalp damar rahatsızlıklarına iyi geldiğinin bilindiğini, özellikle hasadın başladığı bugünlerde taze şekilde tüketilmesinin yararlı olduğunu söyledi.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 03:58
Anahtar Kelimeler:
Böğürtlen
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