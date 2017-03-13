Boeing'den Çin'e uçak fabrikası

PEKİN

Boeing, 737 modelinin ilk yurt dışı montaj fabrikasını Çin’e açacak.

Şinhua ajansının haberine göre, Boeing, ülkenin doğusundaki Couşan kentinde The Commercial Aircraft Corp. of China (COMAC) adlı Çinli bir uçak firması ile ortak montaj fabrikası açacak.

Boeing 737 modelinin üretim sisteminin bir parçası olarak hayata geçirilecek fabrika, montaj ve dağıtım olmak üzere iki kısımdan oluşacak.

İnşaatı bu ay sonu başlayacak fabrikanın ilk uçağını gelecek yıl üretim hattından çıkarması bekleniyor.

İlk yurt dışı fabrikasını Çin’e açan Boeing'in fabrikasının yıllık 100 uçak üretecek şekilde tasarlandığı ve fabrikanın Boeing uçaklarının tamir, bakım ve boyama işlemlerini de yerine getireceği belirtildi.

Boeing, geçen yılın ekim ayında, Couşan’a söz konusu fabrikanın kurulması konusunda Çinli uçak firması COMAC ile anlaşma imzalamıştı.

Çin’de Boeing’in dışında Airbus firmasının da tesisleri bulunuyor.