Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, "Bizim için istikrar önemli. Risk varsa onun bizim üzerimizde olumsuz etkisi çok daha fazladır. İş dünyası önünü görmek ister, belirsizlikleri sevmez." dedi.

Olpak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla, MÜSİAD Antalya Şubesi tarafından Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "Gelecek Senin Sahip Çık" programında konuştu.

Nail Olpak, Türkiye'de sistem tıkanmasına rağmen iş adamlarının ülkelerini sevdikleri için yatırıma devam ettiğini belirterek, "Bizim için istikrar önemli. Risk varsa onun bizim üzerimizde olumsuz etkisi çok daha fazladır. İş dünyası önünü görmek ister, belirsizlikleri sevmez. Bütün çalışmalarımızda önümüzü görecek şekilde raporlar, projeler hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Büyümenin sürekli olmasını istediklerini vurgulayan Olpak, bunun için iş dünyasının ve hükümetin üzerine düşen görevler olduğunu söyledi. Olpak, bu kapsamda cazibe merkezi projesinin ve istihdam seferberliğinin önemli olduğunu dile getirdi.

Ekonomide, gençlerin "sürdürülebilirlik", 50 yaş üstü iş dünyasının da "istikrar" kelimesini kullandığını ifade eden Olpak, "İstikrar olmadan ne hedef koyabilirsiniz ne de elinizdeki avucunuzdakini saklayabilirsiniz. Geçmişte 28 Şubatları hepimiz biliyoruz. STK'lara düşen görev, böyle zamanlarda, doğru zamanda doğru yerde durabilmektir." diye konuştu.

"Anayasada iş dünyasını engelleyen alanlar var"

16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin tavırlarını ortaya koyduklarını söyleyen Olpak, bir daha darbelerin, muhtıraların, Gezi Parkı'nın, 367 garabetinin yaşanmamasını temenni etti. Olpak, şunları kaydetti:

"İnşallah hukukta adaletsizliği, darbeleri de hayatımızdan çıkarırız. Anayasada iş dünyasını engelleyen alanlar var. Ben hukukçu değilim ama mevcut sistemin bir arızası var. Kuvvetler ayrılığı değil, kuvvetler karmaşası sistemi. Anayasa, 'Belirsizlik nasıl oluşturulur' diye hazırlanmış, özel tuzaklar konulmuş. Tuzak ve belirsizliklerin anayasanın içinde olmaması gerekir."

Son zamanlarda senede iki, üç defa seçim yapıldığını belirten Olpak, "Bu seçimlerden biz biraz yorulduk. Anayasa değişikliği bu haliyle kabul edilirse 2019'dan sonra ülke 5 yılda bir seçimle karşı karşıya kalacak. İş dünyası olarak bunu çok önemsiyoruz. Biz beş sene kemiksiz şekilde iş dünyası olarak işimize yoğunlaşırız. Belirsizliğin kalktığı, sürekliliğin sağlandığı bir ülke olması gerektiğine inanıyorum." dedi.