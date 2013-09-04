Bitkisel atık yağların geri kazanımına vergi teşviki

ANKARA

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bitkisel atık yağların geri kazanımının vergisel yönden teşvik edilmesine ilişkin hazırlıkların tamamlandığını belirterek, yurt içinden toplanan söz konusu yağlardan elde edilen oto biodizelin dağıtıcılar tarafından motorine karıştırılarak satıldığının tespiti halinde biodizelli motorin için daha önce ödenen ÖTV'nin yüzde 2'ye kadarlık kısmının dağıtıcılara iade edileceğini bildirdi.

Bakan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bitkisel atık yağların içerdiği tehlikeli ve zararlı kimyasallar nedeniyle çevre ve bileşenlerine büyük zararlar verdiğini söyledi.

Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu soruna ilişkin yapılan ortak çalışma sonucunda bitkisel atık yağların geri kazanımının vergisel yönden teşvik edilmesine ilişkin hazırlıkları tamamladıklarını ve ilgili kararnameyi Başbakanlığa gönderdiklerini belirten Şimşek, düzenlemenin çevre için çok önemli düzenlemeler içerdiğini ifade etti.

Uzun süren detaylı çalışmaların ardından çevre dostu bir düzenlemeyi hayata geçireceklerine işaret eden Şimşek, bu sayede çevre kirliliğinin önüne geçileceğini vurguladı.

ÖTV'nin yüzde 2'ye kadarlık kısmı dağıtıcılara iade edilecek

Bakan Şimşek, söz konusu düzenlemenin detaylarına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Yurt içinden toplanan bitkisel atık yağlardan elde edilen oto biodizelin dağıtıcılar tarafından motorine karıştırılarak satıldığının tespiti halinde biodizelli motorin için daha önce ödenen ÖTV'nin yüzde 2'ye kadarlık kısmı dağıtıcılara iade edilecek. Örneğin; motorinin mevcut ÖTV tutarı, litre başına 1,5945 lira olarak uygulanıyor. Bu düzenleme uyarınca dağıtıcılarca satılan bin litre motorinin içerisinde 20 litre bitkisel atık yağlardan elde edilen oto biodizelin karıştırıldığının tespiti halinde motorin için ödenen 1.5945 lira ÖTV'nin 31,89 lirası dağıtıcıya iade edilecek. Böylece bin litre oto biodizelli motorinin içerisindeki 20 litre biodizel için ödenen ÖTV'nin tamamı iade edilmiş olacak."

Kızartmalık yağlar enerji sektörüne kazandırılacak

Düzenleme ile hem bu atıkların oluşturduğu çevre kirliliği sorununun hem de bunlardan üretilen oto biodizelin yakıt olarak kullanılacak olması nedeniyle motorin ithalatından kaynaklanan cari açığın azaltılmasının hedeflendiğine dikkati çeken Şimşek, "Gönüllülük esasına dayanan uygulama ile evlerde, restoranlarda kullanılan ve sonrasında dökülerek çevreye zarar veren kızartmalık yağlar, enerji sektörüne kazandırılacak" dedi.

Yeni bir iş ve istihdam alanı da oluşacak

Bakan Şimşek, söz konusu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, bu işle ilgilenecek firmaların da ortaya çıkacağını belirterek, bu sayede yeni bir iş ve istihdam alanının oluşacağını da sözlerine ekledi.