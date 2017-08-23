BiTaksi’nin yerel ekonomiye katkısı 240 milyon TL’yi buldu

Kredi kartı ile ödeme seçeneğiyle nakit dolaşımının azalmasına ve ekonominin kayıt altına alınmasına olanak sağlayan BiTaksi, vergi gelirlerindeki artış ile ekonomide büyümeye ve yeni iş fırsatlarının ortaya çıkmasına destek oluyor. BiTaksi kullanan 10 bin aktif sürücünün aylık gelirlerine ek olarak ortalama 1500 TL daha kazandığı, toplam ek gelirlerinin ise yaklaşık 120 milyon TL olduğu açıklandı.

Kullanıcılarının %51’ini kadınlar, %49’unu ise erkeklerin oluşturduğu BiTaksi’de sürücüler yolculuk başına ortalama 6,2 km yol yapıyor. Yolcu ve sürücülerin puanlandığı bir sistemle denetlenen uygulamada, sürücülerin puan ortalaması 5 üzerinden 4,81.

BiTaksi’ler dünyanın çevresini 1875 kez dolaştı

Hizmete girdiği günden bu yana 2,3 milyon kişi tarafından cebe indirilen BiTaksi ile yapılan yolculukların toplamı 75 milyon kilometreyi aştı. Yani BiTaksi kullanan sürücüler dünyanın çevresini 1875 kez dolaşmış oldu.

BiTaksi çağrılmayan ilçe kalmadı

İstanbul ve Ankara’da sarı taksi bölgesinde hizmet veren BiTaksi’ye ilgi gün geçtikçe artıyor. Uygulama üzerinden yapılan aylık yolculuk ortalaması 600 bine ulaşan BiTaksi’nin çağrılmadığı ilçe ise bulunmuyor. İstanbul ve Ankara’da hizmet veren BiTaksi’den en yoğun 08.00-09.30 ve 18.00-20.30 saatleri arasında çağrı yapılıyor.