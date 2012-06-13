Bireysel girişimciliğe destek

İSTANBUL - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Nihat Ergün

, TÜBİTAK aracılığıyla Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı isimli yeni bir destek programı başlattıklarını belirterek, ''Bir program başlatmıştık Teknogirişim Sermayesi Desteği adıyla. Üçüncü aşamayı da TÜBİTAK'la başlatıyoruz. Üçüncü aşamada kendilerine prototip oluşturma ve bunu ticarileştirme safhasına getiriyoruz. Orada da 550 bin lira destek, 500 bin artı genel giderler, 550 bin lira bu da hibe şeklinde bir destek vereceğiz'' dedi.