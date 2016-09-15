Bireysel emeklilikte fon tutarı 50 milyar lirayı aştı

İSTANBUL - Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini ve yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 13'üncü yılını doldurmaya hazırlanıyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, BES'teki katılımcı sayısı 2 Eylül 2016 itibarıyla 6 milyon 449 bin 269 oldu.

Aynı dönemde katılımcıların fon tutarı 50 milyar 73 milyon 756 bin lirayı bulurken devlet katkısı fon tutarı da 6 milyar 827 milyon 173 bin lira olarak gerçekleşti.

Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 39 bin 469'a ulaştı.

2015 sonu itibarıyla 27 bin 761 kişi emekli oldu

Verilere göre, BES'teki katılımcı sayısı 2014 sonu itibarıyla 5 milyon 92 bin 871 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde katılımcıların fon tutarı 34 milyar 793 milyon 77 bin lirayı bulurken devlet katkısı fon tutarı da 3 milyar 19 milyon 76 bin lira olarak kaydedilmişti. 2014 sonu itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 15 bin 350 olmuştu.

Aradan geçen bir yılda BES'teki katılımcı sayısı 946 bin 429 kişi artarak 6 milyon 39 bin 300'e yükselirken katılımcıların fon tutarı da 8 milyar 185 milyon lira artış göstererek 42 milyar 979 milyon 56 bin liraya ulaştı.

Söz konusu tarih itibarıyla devlet katkısı fon tutarı 5 milyar 20 milyon lira olurken geçen yılın sonu itibarıyla emekli olanların sayısı da 27 bin 761 olarak gerçekleşmişti.

İstanbul'da yaklaşık 1,8 milyon kişi BES'li

BES'te en fazla katılımcının yerleşik olduğu şehir yaklaşık 1,8 milyon kişi ile İstanbul. İstanbul'u 603 bin kişi ile Ankara, 462 bin kişi ile İzmir, 275 bin kişi ile Antalya ve 254 bin kişi ile de Bursa izledi.

