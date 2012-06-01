Bir çok ülke yoğun bakımda

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) tarafından Ramada Otel'de düzenlenen ''Ekonomideki Son Gelişmeler'' başlıklı 19. Akdeniz Toplantısı'na katıldı. Toplantıdaki konuşmasında salondakilere ''uyumayın ihbar ederim'' uyarısında bulunan Çağlayan, konuşmasına fıkra anlatarak başladı.

Türkiye'nin ihracatını küresel krizde olan Avrupa ülkeleri ile siyasi krizde olan Kuzey Afrika ile Ortadoğu ülkelerine yaptığını hatırlatan Çağlayan, talebin daralmasına rağmen ihracat oranının arttığını ancak bunun sürdürülebilir bir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dünyadaki diğer ülkeler küresel krizle mücadele ederken, Türkiye'nin büyüme kaydettiğini ifade eden Çağlayan, ''Bakın geçmişte bizi 'hasta' diye nitelendiren Avrupa'ya, Allah şifa versin bir çok ülke bugün yoğun bakım çadırında. Bilhassa İzlanda, İrlanda. Hakikaten şu an son derece kötü durumdalar'' dedi.