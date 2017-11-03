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BİM'den ucuz et açıklaması

BİM İcra Kurulu Üyesi Aykaç, "Et satış fiyatlarını ucuzlatma projesi kapsamında yapılan satışlardan BİM hiçbir kar elde etmeyecektir" dedi.

BİM'den ucuz et açıklaması

BİM İcra Kurulu Üyesi Aykaç, "Et satış fiyatlarını ucuzlatma projesi kapsamında yapılan satışlardan BİM hiçbir kar elde etmeyecektir" dedi.

03 Kasım 2017 Cuma 16:21
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BİM'den ucuz et açıklaması

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaçet satış fiyatlarını ucuzlatma projesi kapsamında yapılan satışlardan BİM'in hiçbir kar elde etmeyeceğini ve bu projede yer almaktan BİM olarak büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Aykaç, yazılı açıklamasında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın et satış fiyatlarını ucuzlatma projesi kapsamında, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 30 Ekim'de verdiği teklif toplama şeklindeki ilana BİM tarafından teklif verildiğini hatırlatarak, Et ve Süt Kurumu ile 1 Kasım'da yapılan sözleşme gereğince, kurumdan tedarik edilen karkas etlerin tedarikçi firmalar tarafından kuşbaşı ve kıyma haline getirilerek 500 gramlık MAP ambalajlarda hazırlandığını ve bugün itibarıyla yurt genelindeki tüm mağazalarda satışına başlandığını bildirdi.

Aykaç, şunları kaydetti:

"Bu proje kapsamında yapılan satışlardan BİM hiçbir kar elde etmeyecektir. Kıyma KDV dahil kilosu 29 TL'den, kuşbaşı et ise KDV dahil kilosu 31 TL'den tedarikçilerimizden satın alınacak ve yine aynı fiyatlarla satılacaktır.

Şirketimizin kaliteli ürünleri uygun fiyatla tüketiciye ulaştırma prensibine uyan ve tüm tüketicilerin en önemli besin kaynaklarından olan kırmızı ete en uygun fiyatla ulaşmasını sağlayacak olan bu projede yer almaktan BİM olarak büyük memnuniyet duymaktayız."

AA

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