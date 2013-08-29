Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bilişim sektörüne ilişkin 2. çeyrek rakamlarını açıkladı

Bakan Yıldırım, bilişim sektöründe 2. çeyrek rakamlarına ilişkin "Türkiye'de genişbant abone sayısı 20 milyon 500 bini aştı. Bunun 12,4 milyonu mobil internet kullanan abonelerdir" dedi.

Bilişim sektörüne ilişkin 2. çeyrek rakamlarını açıkladı

Bakan Yıldırım, bilişim sektöründe 2. çeyrek rakamlarına ilişkin "Türkiye'de genişbant abone sayısı 20 milyon 500 bini aştı. Bunun 12,4 milyonu mobil internet kullanan abonelerdir" dedi.

29 Ağustos 2013 Perşembe 11:44
1133 Okunma
Bilişim sektörüne ilişkin 2. çeyrek rakamlarını açıkladı
ANKARA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, AA muhabirine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan, bilişim sektöründe 2013 yılı 2. çeyrek rakamlarını açıkladı.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründe, bu yılın ilk 6 ayında özellikle genişbant erişim hizmetleri başta olmak üzere önemli artışlar gerçekleştiğini belirten Bakan Yıldırım,  bilgi toplumuna dönüşüm sürecindeki dünyada, genişbant erişim hizmetlerinin gelişmişliğin önemli göstergelerinden biri haline geldiğini kaydetti.

Türkiye'de 10 yıl önce genişbant erişim abone sayısı 20 binin altındayken, bu gün rakamın 20,5 milyon kişiyi geçtiğine dikkati çeken Yıldırım, "Bunun 12,4 milyonu mobil internet kullanan abonelerdir. İnternet aboneliğinde yıllık büyüme oranı yüzde 12 olarak gerçekleşti" dedi.

Toplam mobil trafik hacminin yılın 2. çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 11,3 artış göstererek 47,76 milyar dakika olduğunu dile getiren Yıldırım, kısa mesaj  (SMS) sayısının ise  birinci çeyreğe göre yüzde 2 azalarak 44,09 milyar adet olduğunu belirtti.

Bakan Yıldırım, 2013'ün 2. çeyreğinde Türkiye'nin 323 dakika ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa’da gelişmiş ülkeler arasında en fazla mobil telefon görüşmesi yapan ülke olduğunu söyledi.

Mobil abone sayısı bir önceki dönemde 67,9 milyon iken, 68,02 milyona ulaştı. Mobil internet kullanan abone sayısı da 10,6 milyondan 12,4 milyon yükseldi."

Bu yılın ikinci 3 aylık döneminde sektörde faaliyet gösteren sabit ve mobil işletmecilerin toplam 1 milyar 150 milyon lira yatırım gerçekleştirdiğini belirten Yıldırım,  böylece söz konusu işletmecilerce 2013'ün ilk yarısında yapılan yatırımın 2 milyar 202 milyon liraya ulaştığını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 29.08.2013 11:45
Anahtar Kelimeler:
Bilişim Sektörüne Ilişkin 2. çeyrek Rakamlarını Açıkladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ