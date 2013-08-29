Bilişim sektörüne ilişkin 2. çeyrek rakamlarını açıkladı

ANKARA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, AA muhabirine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan, bilişim sektöründe 2013 yılı 2. çeyrek rakamlarını açıkladı.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründe, bu yılın ilk 6 ayında özellikle genişbant erişim hizmetleri başta olmak üzere önemli artışlar gerçekleştiğini belirten Bakan Yıldırım, bilgi toplumuna dönüşüm sürecindeki dünyada, genişbant erişim hizmetlerinin gelişmişliğin önemli göstergelerinden biri haline geldiğini kaydetti.

Türkiye'de 10 yıl önce genişbant erişim abone sayısı 20 binin altındayken, bu gün rakamın 20,5 milyon kişiyi geçtiğine dikkati çeken Yıldırım, "Bunun 12,4 milyonu mobil internet kullanan abonelerdir. İnternet aboneliğinde yıllık büyüme oranı yüzde 12 olarak gerçekleşti" dedi.

Toplam mobil trafik hacminin yılın 2. çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 11,3 artış göstererek 47,76 milyar dakika olduğunu dile getiren Yıldırım, kısa mesaj (SMS) sayısının ise birinci çeyreğe göre yüzde 2 azalarak 44,09 milyar adet olduğunu belirtti.

Bakan Yıldırım, 2013'ün 2. çeyreğinde Türkiye'nin 323 dakika ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa’da gelişmiş ülkeler arasında en fazla mobil telefon görüşmesi yapan ülke olduğunu söyledi.

Mobil abone sayısı bir önceki dönemde 67,9 milyon iken, 68,02 milyona ulaştı. Mobil internet kullanan abone sayısı da 10,6 milyondan 12,4 milyon yükseldi."

Bu yılın ikinci 3 aylık döneminde sektörde faaliyet gösteren sabit ve mobil işletmecilerin toplam 1 milyar 150 milyon lira yatırım gerçekleştirdiğini belirten Yıldırım, böylece söz konusu işletmecilerce 2013'ün ilk yarısında yapılan yatırımın 2 milyar 202 milyon liraya ulaştığını kaydetti.