Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ''Bu devirde her an herkes sizi geçebilir, siz de herkesi geçebilirsiniz. Piyasada olmak, sanayinin içerisinde olmak, üretimde olmak, dünyaya açık olmak, dünya ile direkt irtibat halinde olmak son derece önemli'' dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ordu'ya gelen Bakan Ergün, Fatsa ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Ziyareti sırasında çeşitli değerlendirmelerde bulunan Bakan Ergün, Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesinin bölge halkı için son derece önemli olduğunu söyledi.

İnsanların sanayi kültürünü değiştirmelerinin kendilerine yararı olacağını belirten Ergün, şöyle devam etti:

''Mutlaka ekonomimizi çeşitlendirmeliyiz. Ekonomimiz sadece fındığa dayalı bir sürdürülebilir ekonomi haline gelemez. Değişik sanayi ürününü de ortaya koymamız lazım. Piyasa herkes için öğretici. Piyasada yarın öbür gün karşımıza ne fırsatlar çıkacağını bilemeyiz. İnsanların ne tür taleplerinin olacağını da bilemeyiz. İnsanların çok ilginç talepleri olabilir. O taleplerin karşılanması için ise birileri bir şeyler üretir ama biz geç kalırız. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki kimin kimi ne zaman geçeceği belli değil. Her an biz birçok ülkeyi geçebiliriz. Siz birçok şehiri geçebilirsiniz. Sizin işletmeniz birçok işletmeyi geçebilir. Dünya bu kadar hızlı değişiyor.''

-''iPhone diye yeni bir telefon çıktı ve hepsini geçti''-

Teknolojik gelişmede iPhone cep telefonlarını örnek veren Ergün, şunları kaydetti:

''iPhone diye yeni bir telefon çıktı ve hepsini geçti, şimdi cep telefoncular çok zor durumdalar, 'Ne yapsak da bunun önüne geçsek' diye devamlı çabalıyor ve araştırma yapıyorlar. Bu devirde her an herkes sizi geçebilir, siz de herkesi geçebilirsiniz. Piyasada olmak, sanayinin içerisinde olmak, üretimde olmak, dünyaya açık olmak, dünya ile direkt irtibat halinde olmak son derece önemli. O nedenle şehirlerimizde üretim kültürünün ve sanayi kültürünün gelişmesi lazım.''

Ergün, konuşmasının ardından sanayi bölgesinde faaliyet yürüten bazı fabrikaları gezerek çalışanlarla sohbet etti.