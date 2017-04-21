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Beşiktaş hisseleri güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş hisseleri, futbol takımının UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından güne yüzde 3,66 düşüşle başladı.

Beşiktaş hisseleri güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş hisseleri, futbol takımının UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından güne yüzde 3,66 düşüşle başladı.

21 Nisan 2017 Cuma 10:44
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Beşiktaş hisseleri güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş hisseleri, futbol takımının UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından güne yüzde 3,66 düşüşle başladı.

Beşiktaş futbol takımı, dün gece UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımına elendi. Bu sonuçla Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri, güne yüzde 3,66 düşüşle başlamasının ardından, kayıplarının bir kısmını telafi etti ve önceki kapanışa göre yüzde 2,5 değer kaybıyla 5,05 TL seviyesinde dengelendi.

Şu dakikalarda Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinden Trabzonspor hisseleri yüzde 0,75 artışla 2,68 TL'den, Fenerbahçe hisseleri yüzde 0,30 yükselişle 34,40 TL'den, Galatasaray hisseleri ise yüzde 0,30 değer kazancıyla 24,36 TL'den alıcı buluyor.

Cari fiyatlarla Beşiktaş'ın toplam piyasa değeri dünkü kapanışa göre 31 milyon TL azalarak 1 milyar 214,4 milyon TL'ye gerilemiş oldu. Bu gerilemeye karşın Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında Beşiktaş, piyasa değeri açısından zirvedeki konumunu korurken, onu 994,7 milyon TL ile Fenerbahçe, 527,3 milyon TL ile Galatasaray ve 266 milyon TL ile Trabzonspor izliyor.  

AA

Anahtar Kelimeler:
BorsaBJKUEFA Avrupa LigiBeşiktaşBorsa İstanbul
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