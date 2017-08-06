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BES'ten ayrılan 'pişman katılımcı' için dönüş yolu arayışı

BES'e otomatik katılım ile giriş yapıp cayma hakkını kullananların her iki yılda bir sisteme dahil edilmesi planlanırken, şimdi de "pişman katılımcı"nın sisteme tekrar kazandırılması için söz konusu sürenin daha erkene çekilmesi üzerine çalışılıyor.

BES'ten ayrılan 'pişman katılımcı' için dönüş yolu arayışı

BES'e otomatik katılım ile giriş yapıp cayma hakkını kullananların her iki yılda bir sisteme dahil edilmesi planlanırken, şimdi de "pişman katılımcı"nın sisteme tekrar kazandırılması için söz konusu sürenin daha erkene çekilmesi üzerine çalışılıyor.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:32
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BES'ten ayrılan 'pişman katılımcı' için dönüş yolu arayışı

İSTANBUL 

Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik katılım ile giriş yapıp cayma hakkını kullananların her iki yılda bir sisteme dahil edilmesi planlanırken, şimdi de "pişman katılımcı"nın sisteme tekrar kazandırılması için söz konusu sürenin daha erkene çekilmesi üzerine çalışılıyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı Mehmet Uğur Erkan, ilk 6 ayda otomatik katılım ile sisteme dahil olanlardan birçoğunun cayma hakkını kullandığını anımsatarak, otomatik katılıma tanıtım anlamında yeterince hazırlık yapılamadan sistemin devreye girdiğini kaydetti.

Kamuoyunda sistemin algısını olumsuz etkileyecek propagandaların da yapıldığını ifade eden Erkan, "Böylelikle cayma oranları biraz yoğun oldu. Biz olaya pozitif yönden bakıyoruz. Türkiye'de otomatik katılım sistemi hayata geçmiştir, çok önemli bir reform. İlk 6 ayda otomatik katılım ile sisteme dahil olan 2,5 milyon kişiyi azımsamamak lazım. İnşallah önümüzdeki dönemde buradaki eksiklikleri görerek cayma hakkını kullanan 3,5 milyon kişiyi kazanacağız. Hem o kişiler adına hem de ülke adına bu çok önemli." diye konuştu.

"Herkesin kendi hesabı, kendi parası, canı isteyen parasını çekebilir"

Erkan, sistemden cayma hakkını kullanarak ayrılan katılımcıların her iki yılda bir sisteme yeniden otomatik olarak dahil edileceğini aktararak, bunun dünyada da uygulandığını kaydetti.

Bu uygulamayla dönemsel nedenlerle sistemden ayrılanların yeniden kazanılmasının amaçlandığını belirten Erkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Herkesin kendi hesabı, kendi parası, devlet de yüzde 25 gibi olağanüstü katkı veriyor. Canın da ne zaman isterse paranı çekebilirsin. Bankadaki hesabınızdan farkı yok. Buradaki hesapların kimseye kötülüğü yok. Negatif algı yaratıp insanlara kötülük ediyorlar. Sistemden cayıp tekrar geri dönmek isteyen çokça insan görüyorum. Sisteme iki yılda bir otomatik katılım daha öne de çekilebilir. Şimdi katılımcıları iki yıl bekletmeyip 'Ben hata yapmışım, tekrar girmek istiyorum' diyene imkan vermek gibi bir değişiklik öngörülüyor. Otorite tarafından da benimsenen bir şey. İnşallah ona dair değişiklik yapacaklar. BES'ten kaçış yok, yapmadan olmaz. Başka nerede para biriktireceğiz? Her ay bir kumbaraya para atman lazım. Buradaki sistemde de kumbaraya atmış oluyorsun, üstüne devlet de katkı veriyor. BES, hem vatandaşlar hem de ülke açısından iyi ve hayırlı bir sistem."

AA

Anahtar Kelimeler:
BESPişmanKatılımcıDönüşArayışönce Vatan
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