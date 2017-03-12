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BES'e otomatik katılım 2 ayda 90 milyon lira tasarruf getirdi

Sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan BES'e yılbaşı itibarıyla otomatik katılımın getirilmesinin ardından sisteme dahil olan 794 bin 938 kişinin 2 aydaki birikimi 90 milyon liraya dayandı.

BES'e otomatik katılım 2 ayda 90 milyon lira tasarruf getirdi

Sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan BES'e yılbaşı itibarıyla otomatik katılımın getirilmesinin ardından sisteme dahil olan 794 bin 938 kişinin 2 aydaki birikimi 90 milyon liraya dayandı.

12 Mart 2017 Pazar 16:08
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BES'e otomatik katılım 2 ayda 90 milyon lira tasarruf getirdi

İSTANBUL

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesi ve aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesi yükseltilerek yaratılan fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlanması için Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), yılbaşından itibaren Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanların sisteme otomatik katılımıyla büyümesini sürdürüyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES temel göstergeleri" ve "Otomatik katılım temel göstergeleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

AA muhabirinin EGM'nin "Otomatik katılım temel göstergeleri" verilerinden derlediği bilgilere göre, yılbaşından sonra otomatik olarak katılanların sayısı 3 Mart itibarıyla 794 bin 938 olurken, bu çalışanların fon tutarı da 89 milyon 718 bin 325 lira olarak gerçekleşti.

Sisteme katılan çalışan başına düşen ortalama birikim tutarı 113 lira oldu.

Devletten BES kumbarasına 8 milyar lira 
"BES temel göstergeleri"ne göre ise,aynı tarih itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 745 bin 783 oldu.

Aynı dönemde katılımcıların fon tutarı 56 milyar 627 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 7 milyar 962 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 47 bin 456'ya yükseldi.

Otomatik katılımın ikinci etabı 1 Nisan'da
Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, kademeli bir şekilde sisteme dahil edilmeye başlandı. 

Yeni yılla birlikte ilk etapta bin ve üzerinde istihdamı olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar otomatik olarak sisteme alındı. Bu arada sisteme katılanlara tanınan 2 aylık cayma hakkı sona erdi.

Çalışan sayısı 250-999 olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 1 Nisan 2017'den itibaren sisteme katılacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BESKatılımTasarruföncevatangazetesi
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