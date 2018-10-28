BES, 90 milyar liraya koşuyor

BES'te, katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği dikkate alındığında sistemin toplam büyüklüğü 90 milyar liraya koşuyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 15. yılını doldurdu. Katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 85,5 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 4 milyar lira dikkate alındığında sistemin toplam büyüklüğü 90 milyar liraya koşuyor.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başladı ve 15. yılını doldurdu.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES istatistikleri" ve "OKS istatistikleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

Katılımcılar 75 milyar lirayı, devlet 10 milyar lirayı aşkın birikim yaptı

AA muhabirinin EGM temel göstergeleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 19 Ekim itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 908 bin 20 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 75 milyar 234 milyon 114 bin 946 lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 10 milyar 254 milyon 16 bin 441 lira olarak gerçekleşti.

Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 85 milyar 488 milyon 131 bin 387 lira olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 84 bin 604'ü buldu.

Katılımcı ile devlet 10 ayda yaklaşık 8 milyar lira biriktirdi

Geçen yılın sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 922 bin 615, katılımcıların fon tutarı da 67 milyar 681 milyon 433 bin 293 lira olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 10 milyar 141 milyon 204 bin 873 lira, emekli olanların sayısı da 63 bin 877 olarak gerçekleşmişti.

Böylelikle 2017'nin sonundan bu yana geçen sürede, katılımcı fon tutarı 7 milyar 552 milyon 681 bin 653 lira ve devlet katkısı fon tutarı 112 milyon 811 bin 568 lira artış gösterirken, toplam fon büyüklüğünde 7 milyar 665 milyon 493 bin 221 liralık yükseliş görüldü. Emekli sayısı da 20 bin 727 kişi yükseldi.

Otomatik katılımda çalışan sayısı 5 milyonu aştı

Otomatik katılım kapsamında ilk aşamada 45 yaş altı, bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de sisteme girerken, 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılım sağladı. Kademeli geçişte mahalli idareler ve KİT'ler ile 50-100 çalışanı olan özel sektör de 1 Ocak 2018'de sisteme giriş yaptı.

10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018'den itibaren otomatik katılımla BES'e dahil olurken, 5-10 çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019’dan itibaren BES'li olacak.

Otomatik katılım istatistiklerine göre, 2017'nin başından itibaren otomatik olarak BES'e dahil olup 29 Aralık 2017 itibarıyla sistemde bulunanların sayısı 3 milyon 417 bin 3 olarak kayıtlara geçmişti. Aynı dönemde çalışanların fon tutarı da 1 milyar 793 milyon 68 bin 70 lira olmuştu.

Bu yıl 19 Ekim itibarıyla açıklanan verilere bakıldığında, otomatik katılım ile sisteme girenlerin sayısı 5 milyon 6 bin 342 olurken, bu katılımcıların biriktirdikleri fon tutarı da 4 milyar 65 milyon 854 bin 491 liraya ulaştı. Böylelikle bu yıl geride kalan yaklaşık 10 aylık süreçte otomatik katılım ile sisteme 1 milyon 589 bin 339 kişinin dahil olduğu görüldü. Söz konusu dönemde katılımcılar, 2 milyar 272 milyon 786 bin 421 lira biriktirdi.

Bu arada, katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 85 milyar 488 milyon 131 bin 387 lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 4 milyar 65 milyon 854 bin 491 lira dikkate alındığında sistemin toplam büyüklüğü 90 milyar liraya koşuyor.