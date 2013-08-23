Benzine 11 kuruş zam

ANKARA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yapılan fiyat değişikliğiyle 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi, Ankara ve İstanbul'da 4-81-4,82 liradan 4,92-4,93 liraya, İzmir'de ise 4,82-4,83 liradan 4,93-4,94 liraya yükseldi.

Üç büyük ilde zam öncesinde 4,90 ile 4,93 lira aralığında satılan 97 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatları da 4,99-5,03 lira aralığında satılmaya başladı.

Akaryakıt ürünlerinin perakende satış fiyatları, dağıtım şirketlerinin maliyetine ve rekabet şartlarına, illere ve söz konusu şirketlere göre litrede birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.