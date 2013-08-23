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Benzine 11 kuruş zam

Akaryakıt dağıtım şirketleri benzin satış fiyatlarında litrede ortalama 11 kuruş zam yaptı.

Benzine 11 kuruş zam

Akaryakıt dağıtım şirketleri benzin satış fiyatlarında litrede ortalama 11 kuruş zam yaptı.

23 Ağustos 2013 Cuma 17:18
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Benzine 11 kuruş zam
ANKARA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yapılan fiyat değişikliğiyle 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi, Ankara ve İstanbul'da 4-81-4,82 liradan 4,92-4,93 liraya, İzmir'de ise 4,82-4,83 liradan 4,93-4,94 liraya yükseldi.

Üç büyük ilde zam öncesinde 4,90 ile 4,93 lira aralığında satılan 97 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatları da 4,99-5,03 lira aralığında satılmaya başladı.

Akaryakıt ürünlerinin perakende satış fiyatları, dağıtım şirketlerinin maliyetine ve rekabet şartlarına, illere ve söz konusu şirketlere göre litrede birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.

AA

Son Güncelleme: 23.08.2013 17:19
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