Akaryakıt

dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere

benzinin

litre fiyatına 15,

motorininkine

ise 16 kuruş zam yaptı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,12 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,92 liradan 5,07 liraya, İzmir'de ise 4,94 liradan 5,09 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,32 liradan 4,48 liraya, İstanbul'da 4,27 liradan 4,43 liraya, İzmir'de 4,30 liradan 4,46 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt dağıtım şirketleri, 22 Kasım Salı günü benzinin litre fiyatına 16, motorine ise 11 kuruş zam yapmıştı.

AA