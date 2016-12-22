AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,12 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,92 liradan 5,07 liraya, İzmir'de ise 4,94 liradan 5,09 liraya yükselecek.
Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,32 liradan 4,48 liraya, İstanbul'da 4,27 liradan 4,43 liraya, İzmir'de 4,30 liradan 4,46 liraya çıkacak.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Akaryakıt dağıtım şirketleri, 22 Kasım Salı günü benzinin litre fiyatına 16, motorine ise 11 kuruş zam yapmıştı.
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