Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99364
ALTIN
182.393
DOLAR
4.3404
STERLİN
5.8673
EURO
5.1354
Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorinde indirim
Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
'İkinci baharı' kısa sürdü
'İkinci baharı' kısa sürdü
Tiyatro 'Sınır' tanımadı
Tiyatro 'Sınır' tanımadı

Benzin ve motorinde indirim

Benzinin litre fiyatında bugünden geçerli olmak üzere ortalama 5, motorinin litresinde ise 7 kuruşluk indirime gidildi.

Benzin ve motorinde indirim

Benzinin litre fiyatında bugünden geçerli olmak üzere ortalama 5, motorinin litresinde ise 7 kuruşluk indirime gidildi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 10:44
0 Okunma
Benzin ve motorinde indirim

Benzinin litre fiyatında bugünden geçerli olmak üzere ortalama 5, motorinin litre fiyatında ise 7 kuruşluk indirime gidildi.

Akaryakıt şirketlerinden edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 6,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,07 liraya geriledi. Benzinin litresi İstanbul'da 6,06, liradan 6,01 liraya, İzmir'de 6,08 liradan 6,03 liraya düştü.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5,63 liradan 5,56 liraya, İstanbul'da 5,58 liradan 5,51 liraya, İzmir'de 5,62 liradan 5,55 liraya indi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 14 Nisan'da ortalama 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 13 Nisan'da 13 kuruş zam yapılmıştı.

Bu arada Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), akaryakıtta katkılı ürünlerin fiyatlarının eşitlenerek, son indirim için önemli ölçüde imkan sağlandığını belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BenzinAkaryakıtMotorin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Yatırımcı Rekabet Kurumunu güvence görüyor"
"Yatırımcı Rekabet Kurumunu güvence görüyor"
'Türkiye 1-1,5 aylık dayaklarla yıkılacak bir ülke değil'
'Türkiye 1-1,5 aylık dayaklarla yıkılacak bir ülke değil'
Hekim Yapı ihracatını yüzde 80 artırdı
Hekim Yapı ihracatını yüzde 80 artırdı
Yerli otomobilin CEO'su cuma günü açıklanacak
Yerli otomobilin CEO'su cuma günü açıklanacak
'Ette fiyat istikrarının çaresi ithalat değil yerli üretim'
'Ette fiyat istikrarının çaresi ithalat değil yerli üretim'
'Emlakçılık her önüne gelenin yaptığı iş olmaktan çıkacak'
'Emlakçılık her önüne gelenin yaptığı iş olmaktan çıkacak'
MarkAntalya satışa çıkarıldı
MarkAntalya satışa çıkarıldı
SPK'dan Takasbank yönetmeliğinde değişiklik
SPK'dan Takasbank yönetmeliğinde değişiklik
Rekabet Kurulu 'Doğan Medya' kararını açıkladı
Rekabet Kurulu 'Doğan Medya' kararını açıkladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ