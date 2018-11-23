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Belediyelere vergi kesintisi olmayacak

Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 5 ay kesinti yapılmayacak.

Belediyelere vergi kesintisi olmayacak

Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 5 ay kesinti yapılmayacak.

23 Kasım 2018 Cuma 10:18
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Belediyelere vergi kesintisi olmayacak

ANKARA

Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 5 ay kesinti yapılmayacak.

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için kesinti oranları, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlar dışındakilerde, 2018'in kasım ve aralık ayları ile 2019'un ocak, şubat ve mart aylarında yüzde sıfır olarak uygulanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
BelediyeVergi
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