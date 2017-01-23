Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
83048
ALTIN
146.998
DOLAR
3.7565
STERLIN
4.6903
EURO
4.0310
'Oyunculukta dünyadan geri kalır bir tarafımız yok'
'Oyunculukta dünyadan geri kalır bir...
Neşet Ertaş rüzgarı Berlin'de esecek
Neşet Ertaş rüzgarı Berlin'de esecek
BİK, Erasmus kapsamında iki çalıştay düzenleyecek
BİK, Erasmus kapsamında iki çalıştay...
Trabzonspor deplasmanda gülüyor
Trabzonspor deplasmanda gülüyor
Sağlık Bakanı Akdağ'dan 'antibiyotik' açıklaması
Sağlık Bakanı Akdağ'dan 'antibiyotik' açıklaması

Belediyelere kentsel dönüşüm desteği geliyor

İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Demirtaş, belediyelere kentsel dönüşüm çalışmaları için yeni bir destek sağlayacaklarını bildirdi.

Belediyelere kentsel dönüşüm desteği geliyor

İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Demirtaş, belediyelere kentsel dönüşüm çalışmaları için yeni bir destek sağlayacaklarını bildirdi.

23 Ocak 2017 Pazartesi 13:31
97 Okunma
Belediyelere kentsel dönüşüm desteği geliyor

ANKARA -  İller Bankası (İLBANK) Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Demirtaş,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olan İLBANK'ın, terörle mücadeleden zarar gören Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki çalışmaların yanı sıra kentsel dönüşüme yönelik faaliyetler ve belediyeleri finanse etmek konusunda yeni projeleri hayata geçireceğini söyledi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin daha önce kentsel dönüşümün hızlandırılmasına yönelik açıkladığı projeler kapsamında hazırlıklarının sürdüğüne değinen Demirtaş, belediyelere kentsel dönüşüm çalışmaları için yeni bir destek sağlayacaklarını ifade etti.

Bakanlığın hali hazırda İLBANK üzerinden belediyelere üst yapı ve alt yapıya yönelik kredilendirme yaptığını anımsatan Demirtaş, yeni destek çalışmasına yönelik, şu bilgileri aktardı:

"Belediyelere yönelik ilk kez kentsel dönüşüm kredi desteği sağlayacağız. Bu hali hazırda normal faizler üzerinden zaten bankalarda olan bir kredi. Fakat buna belediyelerin yaklaşımları, maliyetleri yüksek olduğu için çok mümkün olamadı.

Türkiye'nin her bölgesinde depreme dayanıklı yapıların bir önce temin edilmesi için belediyeleri finanse etmek üzere bir çalışma başlattık. Hem yurt içindeki fonlar hem de yurtdışında bu bağlamda kentsel dönüşüm ve deprem başlıklı fonlardan yararlanmak üzere bir çalışmanın içerisindeyiz. Tamamlandıkça Sayın Bakanımız ilan edecek. Amacımız, düşük faizli yani neredeyse sıfır faizli olacak şekilde uzun vadeli borçlanmalar yaparak, belediyeleri kentsel dönüşüm alanlarının yenilenmesiyle ilgili daha aktif hale getirmek."

Demirtaş, belediyelere sağlanacak kentsel dönüşüm kredisinin İLBANK üzerinden temin edileceğini bildirdi.

"Yıkılacak durumda 5-6 milyon bina var"

Türkiye genelinde deprem riski taşıyan, çürük durumdaki binalara yönelik bilgileri paylaşan Demirtaş, "Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi eski, mühendislik hizmeti almamış ya da çok az almış, ilk depremde de yıkılması öngörülen binaların toplam sayısı 5-6 milyon civarında." diye konuştu.

Demirtaş, Bakanlık, belediyeler veya özel sektör üzerinden şu andaki hızla gidildiğinde bu binaların ancak 30-40 yılda dönüşebileceğine dikkati çekerek, "Bu, olabilecek ilk depreme karşı çok riskli bir zaman dilimi. Yani en az 10-15 yıl içerisinde 5-6 milyon binanın dönüştürülmesi gerekiyor. Bu, yılda en az 500 bin ya da bir milyona yakın konutun yenilenmesi anlamına geliyor. Bunun için de bir takım finans kaynaklarının devreye sokulması lazım. Amacımız da bu finans kaynaklarını bularak bunları aktif hale getirip, bu dönüşümü bir an önce sağlamak." değerlendirmesini yaptı. 

Alt yapısını tamamlamayana "üst yapı kredisi" verilmeyecek

Demirtaş, kredi desteğinin yanı sıra yerel yönetimlere yönelik yeni bir çalışmanın daha başlatılacağına dikkati çekti.

Yeni uygulamada alt yapılarını tamamlamayan belediyelere üst yapı kredisi verilmeyeceğini bildiren Demirtaş, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın talimatı üzerine aldığımız bir prensip kararı var. Alt yapıları tamamlanmamış belediyelerin üst yapı projelerine kesinlikle kredi vermeyeceğiz. Önce alt yapıları yani içme suyu, kanalizasyon, arıtma ve çevre başlıklı bütün işlerini tamamlayacak. Ondan sonra belediye hizmet binası, kültür merkezi gibi diğer üst yapı projeleri için kredi vereceğiz. Böyle bir ayrımı Türkiye'nin artık arıtma tesisi olmayan beldeleri, kentleri ya da kanalizasyonu olmayan, içme suyu şebekesi tamamlanmayan beldeleri kalmasın diye yapıyoruz."

AA

Son Güncelleme: 23.01.2017 13:55
Anahtar Kelimeler:
DestekBelediyeKentsel Dönüşüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrikte tüketim rekoru kırıldı
Elektrikte tüketim rekoru kırıldı
Türkiye'nin israf ettiği gıdayla Suriye doyar
Türkiye'nin israf ettiği gıdayla Suriye doyar
Sigortasız araçların verdiği zarar için 312 milyon lira ödendi
Sigortasız araçların verdiği zarar için 312 milyon lira ödendi
TOKİ konut üretimini %40 artırdı
TOKİ konut üretimini %40 artırdı
38 bin kişi yatırımını unuttu
38 bin kişi yatırımını unuttu
Türk firmaları CERN'de 4 ihale kazandı
Türk firmaları CERN'de 4 ihale kazandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ