Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117202
ALTIN
165.007
DOLAR
3.8948
STERLİN
5.4430
EURO
4.8032
Avrupa futbolunda kura heyecanı
Avrupa futbolunda kura heyecanı
Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nda kayıtlar uzatıldı
Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nda...
Bu hafta 8 film vizyona girecek
Bu hafta 8 film vizyona...
Roket teknolojisiyle yapay kalp geliştirildi
Roket teknolojisiyle yapay kalp geliştirildi
Derbinin hakemi belli oldu
Derbinin hakemi belli oldu

Belediyeden güneşe karlı yatırım

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 dönüm arazi üzerine kurulan güneş enerjisi santralinden (GES), yıllık 5 milyon 250 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretilerek, 3 milyon liralık gelir elde edilmesi planlanıyor.

Belediyeden güneşe karlı yatırım

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 dönüm arazi üzerine kurulan güneş enerjisi santralinden (GES), yıllık 5 milyon 250 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretilerek, 3 milyon liralık gelir elde edilmesi planlanıyor.

15 Mart 2018 Perşembe 11:36
30 Okunma
Belediyeden güneşe karlı yatırım

MALATYA - Büyükşehir Belediyesinin, Yeşilyurt ilçesinin Çarmuzu Mahallesi'ndeki atıl durumda bulunan 60 dönüm araziye kurduğu GES'de, elektrik üretimine başlandı.

Yaklaşık 2 ayda 560 bin kilovatsaat elektrik üretilen santralden, 325 bin lira kazanç sağlandı. Santralde üretilen enerji, yıllık yaklaşık 15 bin konutun aydınlatılmasını sağlayacak.

Maliyeti 14 milyon lira olan ve 25 yıl ömrü bulunan santral, 5 yılda yatırım maliyetini karşılayacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin gelirlerini artırmak ve ülkenin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Enerji alanında yatırım yapmak için projeler hazırladıklarını ifade eden Çakır, "GES'in kurulumunu da bu projeler kapsamında yaptık. 60 dönün alana 13 bin panel ve 5 trafo kullanarak kurduğumuz güneş enerjisi santrali şu anda elektrik üretiyor." diye konuştu.

Belediye 4 milyon gelir elde edecek

GES'ten yıllık 5 milyon 250 bin kilovatsaat elektrik üretileceğini vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

"Bunun karşılığında da 3 milyon lira gelir elde edeceğiz. Başka bir parsele daha bir megavat gücünde güneş enerjisi santrali kuruyoruz. Burası da enerji üretimine başlandığında belediyemiz 4 milyon lira gelir elde etmiş olacak. Kernek Hidroelektrik Santrali'nin (HES) devrini de aldık, gerekli onarımları yaptık. Kernek HES'de de önümüzdeki günlerde enerji üretimine başlayacağız."

Çakır, kentte enerji alanına yapılan yatırımların her kesim tarafından desteklendiğini aktararak, bunların yanı sıra Entegre Çevre Projesi kapsamında kurulan tesiste katı atıklardan 3 farklı teknolojiyle elektrik üretildiğini anımsattı.

Çevreci belediye olarak toplu taşımada elektrikle çalışan trambüsleri kullandıklarını ve bu araçlarla günlük 35 bin yolcunun seyahat ettiğini kaydeden Çakır, tükettikleri enerjiyi üretimle karşıladıklarını dile getirdi.

Elektrik üretimine başlanan santralin yaklaşık 14 milyon liralık maliyetinin olduğunu dile getiren Çakır, 5 yılda kendisini amorti eden doğru ve isabetli bir yatırım yaptıklarını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BelediyeGüneşYatırımMalatya Büyükşehir BelediyesiGüneş Enerjisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar/TL 3,90'ın üzerini gördü
Dolar/TL 3,90'ın üzerini gördü
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
4 kanser ilacı daha geri ödeme listesinde
4 kanser ilacı daha geri ödeme listesinde
Prof. Dr. Açık: “Kadınlar Ekonomik Ve Sosyal Kaynaklara Ulaşmada Hala Dezavantajlı Durumda”
Prof. Dr. Açık: “Kadınlar Ekonomik Ve Sosyal Kaynaklara Ulaşmada Hala Dezavantajlı Durumda”
Kirpi II ve Amazon ihracat yolculuğuna başladı
Kirpi II ve Amazon ihracat yolculuğuna başladı
Dış ticarette 'Türk lirası' seferberliği
Dış ticarette 'Türk lirası' seferberliği
Tapudan Hazineye 11,6 milyarlık liralık katkı
Tapudan Hazineye 11,6 milyarlık liralık katkı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Türk ve Japon müteahhitler yönünü Afrika'ya çevirdi
Türk ve Japon müteahhitler yönünü Afrika'ya çevirdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ