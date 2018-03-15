Belediyeden güneşe karlı yatırım

MALATYA - Büyükşehir Belediyesinin, Yeşilyurt ilçesinin Çarmuzu Mahallesi'ndeki atıl durumda bulunan 60 dönüm araziye kurduğu GES'de, elektrik üretimine başlandı.

Yaklaşık 2 ayda 560 bin kilovatsaat elektrik üretilen santralden, 325 bin lira kazanç sağlandı. Santralde üretilen enerji, yıllık yaklaşık 15 bin konutun aydınlatılmasını sağlayacak.

Maliyeti 14 milyon lira olan ve 25 yıl ömrü bulunan santral, 5 yılda yatırım maliyetini karşılayacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin gelirlerini artırmak ve ülkenin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Enerji alanında yatırım yapmak için projeler hazırladıklarını ifade eden Çakır, "GES'in kurulumunu da bu projeler kapsamında yaptık. 60 dönün alana 13 bin panel ve 5 trafo kullanarak kurduğumuz güneş enerjisi santrali şu anda elektrik üretiyor." diye konuştu.

Belediye 4 milyon gelir elde edecek

GES'ten yıllık 5 milyon 250 bin kilovatsaat elektrik üretileceğini vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

"Bunun karşılığında da 3 milyon lira gelir elde edeceğiz. Başka bir parsele daha bir megavat gücünde güneş enerjisi santrali kuruyoruz. Burası da enerji üretimine başlandığında belediyemiz 4 milyon lira gelir elde etmiş olacak. Kernek Hidroelektrik Santrali'nin (HES) devrini de aldık, gerekli onarımları yaptık. Kernek HES'de de önümüzdeki günlerde enerji üretimine başlayacağız."

Çakır, kentte enerji alanına yapılan yatırımların her kesim tarafından desteklendiğini aktararak, bunların yanı sıra Entegre Çevre Projesi kapsamında kurulan tesiste katı atıklardan 3 farklı teknolojiyle elektrik üretildiğini anımsattı.

Çevreci belediye olarak toplu taşımada elektrikle çalışan trambüsleri kullandıklarını ve bu araçlarla günlük 35 bin yolcunun seyahat ettiğini kaydeden Çakır, tükettikleri enerjiyi üretimle karşıladıklarını dile getirdi.

Elektrik üretimine başlanan santralin yaklaşık 14 milyon liralık maliyetinin olduğunu dile getiren Çakır, 5 yılda kendisini amorti eden doğru ve isabetli bir yatırım yaptıklarını sözlerine ekledi.