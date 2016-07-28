'Bekletilen yatırım kararları açıklanmalı'

Eski SOCAR Türkiye Genel Müdürü ve iş adamı Kenan Yavuz, Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu belirterek, "Şu an yatırım kararlarının açıklanması için çok uygun ve önemli bir dönem. Bekletilen yatırım kararlarının açıklanması gerekiyor. Ayrıca, iş dünyası olarak yurt dışındaki muhataplarımızla çok iyi bir iletişim stratejisi uygulayarak durumu anlatmamız lazım." dedi.

Yavuz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu, bütçe disiplini, cari açık, piyasa mekanizmaları, borsa ve Merkez Bankası'nın sağlıklı bir şekilde çalıştığını ve gerekli önlemleri aldığını ifade eden Yavuz, büyüme trendi devam ederken, bazı kredi derecelendirme kuruluşlarından Türkiye'nin notunun düşürülebileceğine yönelik yapılan açıklamaların şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Yavuz, "Yurt dışından gelen bu tür açıklamalara karşı Türk ekonomi oyuncuları olarak hep beraber tepki verilmesi gerekiyor. Daha yoğun bir şekilde ülkemize duyduğumuz güvenin gösterilmesi gerekiyor. Şu an yatırım kararlarının açıklanması için çok uygun ve önemli bir dönem. Bekletilen yatırım kararlarının açıklanması gerekiyor. Ayrıca, iş dünyası olarak yurt dışındaki muhataplarımızla çok iyi bir iletişim stratejisi uygulayarak durumu anlatmamız lazım." diye konuştu.

"Bu kadar alçak bir şey olabileceğini tahmin edememiştik"

Türkiye'nin bölgesinde enerji merkezi olma iddiasını sürdürdüğünü ve darbe girişiminin bu hedefi olumsuz etkilemeyeceğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin enerjide merkez olma ve geleceğe yönelik olağanüstü hamleler yapması, düşmanları rahatsız ediyor, bu hedef engellenmek isteniyor. Olumsuz gelişmelere hazır olmamız gerektiğini defalarca söyledik, ama bu kadar alçak bir şey olabileceğini tahmin edememiştik. Ben inanıyorum ki, bu alçak girişime verilen tepkiler hem Türkiye hem de dünyadaki darbe zihniyetinin yok olmasına ve darbeler tarihini değiştirme kabiliyetine sahip. Çünkü ilk kez halk canını yok sayarak meydanlara çıktı. Bu sayede, çok kısa zaman içinde bu dumanlı havanın kaybolacağını ve hızlı bir şekilde güzel günlere ulaşacağımızı ve enerji noktasındaki iddiaların daha hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum."

Yavuz, darbe girişimi sonrasında topyekün bir seferberlikle orta ve uzun vadede daha olumlu gelişmelerin sağlanabileceğini ve büyümenin hızlanacağını da sözlerine ekledi.