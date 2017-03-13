BEDAŞ 38 bin aboneye ulaşamıyor

ANKARA - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ), İstanbul Avrupa yakasında yaklaşık 38 bin elektrik abonesine ulaşılamadığı, bu abonelerin kendileriyle hızla irtibata geçmesi gerektiği bildirildi.

BEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Avrupa yakasında yüzde 55'i mesken, yüzde 40'ı ticarethaneden oluşan yaklaşık 38 bin elektrik abonesine ulaşılamıyor. Kapıları kilitli abonelerin sayaçları içeride olduğu için kendilerine borç bilgilendirmesi yapmak mümkün olmadı.

İş yerini kapatan ya da ticarete ara veren, konutunu yazlık olarak kullanan veya başka bir yere taşınan abonelerin elektrik sayaçları da içeride olduğu için okuma yapılamıyor.

Söz konusu durumda olan abonelerin "kapalı tesisat" olarak sınıflandırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BEDAŞ, ileride herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yaklaşık 38 bin abone ile irtibata geçmeye çalışıyor. BEDAŞ’ın verilerine göre bu abonelerin yaklaşık yüzde 40’ına 200 günden fazla bir süredir ulaşmak mümkün olmadı. Bu abonelerin yüzde 20’sini oluşturan kısmının sayacı 500 günden fazla, yüzde 21’inin sayacı ise 200 günden fazla bir süredir ne yazık ki okunamadı. Kalan abonelere de 50-100 gündür erişim sağlanamıyor. Sayaç okuması yapılamayan yaklaşık 21 bin mesken abonesinin 12 bine yakınının Silivri, Kumburgaz, Arnavutköy ve Avcılar bölgesinde yer alması, bazılarının 'yazlık' olarak kullanıldığı ihtimalini öne çıkarıyor. Kapalı tesislerde ikinci büyük kalemi ise yaklaşık 15 bin adet ile ticarethaneler oluşturuyor."