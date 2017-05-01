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Bebek arabasında yerli ürünün payı arttı

Son yıllarda Çin'den bebek arabası ithalatında yaşanan artış nedeniyle rekabette zorlanan yerli üretici, Ekonomi Bakanlığının uygulamaya koyduğu önlemlerin etkisiyle piyasadaki payını yükselterek rahat bir nefes aldı.

Bebek arabasında yerli ürünün payı arttı

Son yıllarda Çin'den bebek arabası ithalatında yaşanan artış nedeniyle rekabette zorlanan yerli üretici, Ekonomi Bakanlığının uygulamaya koyduğu önlemlerin etkisiyle piyasadaki payını yükselterek rahat bir nefes aldı.

01 Mayıs 2017 Pazartesi 11:41
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Bebek arabasında yerli ürünün payı arttı

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 2012-2016 döneminde yaklaşık 187 milyon dolarlık çocuk arabası ithal edilirken, söz konusu tutarın 166 milyon dolarlık kısmı Çin'den yapıldı.

Özellikle 2012-2014 döneminde Çin'den gerçekleştirilen bebek arabası ithalatının yüzde 18 artarak 44,1 milyon dolara kadar çıkması bu alanda faaliyet gösteren yerli üreticilerin sıkıntı yaşamasına yol açtı. İthal ürünlerle fiyat açısından rekabet etmekte zorlanan bazı yerli üreticiler, 2015'te Ekonomi Bakanlığına başvurarak artan ithalata karşı önlem alınmasını talep etti. Bakanlığın aldığı tedbirlerin etkisiyle anılan ürünün ithalatı 2015-2016 döneminde yüzde 25,3 azalarak 31,2 milyon dolara düştü. Böylece 2016 itibarıyla gerek toplam gerekse Çin'den yapılan ithalat son 5 yılın en düşük seviyelerine gerilerken, bu yılın 2 ayında Çin'den yapılan ithalat da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 azalarak 3,3 milyon dolara indi.

"Tedbirler sektörde istihdamı artırdı"

Çin'den bebek arabası ithalatına karşı soruşturma açılması talebinde bulunan firmalardan Derya Bebe'nin sahibi Derya Dilber, Ekonomi Bakanlığının aldığı önlemlerin yerli üretime olumlu katkı sağladığını belirtti. Dilber, "Tedbirler alınmasaydı yerli firmaların üretimi çok düşecekti. Daha önceki dönemde Çin malları ile yerli ürünler arasında çok ciddi fiyat farkları vardı. Bu da yerli üreticinin kar marjlarında ciddi düşüşlere yol açıyordu. Şu an ise yerli firmalar yeni ve daha kaliteli ürün üretme yoluna yöneldiler." dedi.

Tedbirlerin uygulanmaya başladığı dönemden farklı olarak yerli ürünle Çin malı ürünlerin piyasadaki ağırlığının yarı yarıya geldiğini ifade eden Dilber, "Tedbirler yerli firmaların istihdamlarını artırmasına vesile oldu. Bu tedbirler alınmasaydı sektörde ciddi iş gücü kaybı yaşanabilirdi ki alınan tedbirlerin en önemli faydası bu oldu." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik Kurumuçocuk ArabasıBebek Arabası
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