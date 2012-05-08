BDP vekilini disipline sevk etti

BDP'den yapılan yazılı açıklamada, MYK toplantısının dün gerçekleştirildiği ve toplantının siyasal durum, örgütlenme ve planlama gündemleriyle yapıldığı belirtildi.



Toplantının planlama gündeminde, Bulanık, Malazgirt, Doğu Beyazıt, Ağrı, Patnos, Iğdır, Kars, Suruç, Cizre, Ömerli'de genel başkan ve genel başkan yardımcılarının katılımıyla mitingler ve ziyaretler yapılmasının kararlaştırıldığı bildirilerek, parti içi Alevi konferansı düzenlenmesine karar verildiği kaydedildi.

İş Güvenliği Haftası nedeniyle İstanbul'da milletvekillerinin katılımıyla bir eylem gerçekleştirileceğine işaret edilen açıklamada, ''Toplantıda ayrıca, Van Araştırma Hastanesi'nde yaşanan olay nedeniyle Van Milletvekili Özdal Üçer'in, parti ilkelerine aykırı davranışı nedeniyle PM üyesi Fatoş Yener'in Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleri kararlaştırıldı'' ifadeleri yer aldı.