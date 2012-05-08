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BDP vekilini disipline sevk etti

BDP, görevi başındaki doktoru darp ettiği öne sürülen Van Milletvekili Üçer ve PM üyesi Fatoş Yener'i disiplin kuruluna sevk etti

BDP vekilini disipline sevk etti

BDP, görevi başındaki doktoru darp ettiği öne sürülen Van Milletvekili Üçer ve PM üyesi Fatoş Yener'i disiplin kuruluna sevk etti

08 Mayıs 2012 Salı 16:50
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BDP vekilini disipline sevk etti

BDP'den yapılan yazılı açıklamada, MYK toplantısının dün gerçekleştirildiği ve toplantının siyasal durum, örgütlenme ve planlama gündemleriyle yapıldığı belirtildi. 

Toplantının planlama gündeminde, Bulanık, Malazgirt, Doğu Beyazıt, Ağrı, Patnos, Iğdır, Kars, Suruç, Cizre, Ömerli'de genel başkan ve genel başkan yardımcılarının katılımıyla mitingler ve ziyaretler yapılmasının kararlaştırıldığı bildirilerek, parti içi Alevi konferansı düzenlenmesine karar verildiği kaydedildi. 
İş Güvenliği Haftası nedeniyle İstanbul'da milletvekillerinin katılımıyla bir eylem gerçekleştirileceğine işaret edilen açıklamada, ''Toplantıda ayrıca, Van Araştırma Hastanesi'nde yaşanan olay nedeniyle Van Milletvekili Özdal Üçer'in, parti ilkelerine aykırı davranışı nedeniyle PM üyesi Fatoş Yener'in Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleri kararlaştırıldı'' ifadeleri yer aldı.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 08:51
Anahtar Kelimeler:
BdpDisiplinSevk
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