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BDDK'nın Bank Asya kararı Resmi Gazete'de

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK), Asya Katılım Bankası AŞ'nin (Bank Asya) faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK'nın Bank Asya kararı Resmi Gazete'de

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK), Asya Katılım Bankası AŞ'nin (Bank Asya) faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

23 Temmuz 2016 Cumartesi 10:03
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BDDK'nın Bank Asya kararı Resmi Gazete'de

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK), Asya Katılım Bankası AŞ'nin (Bank Asya) faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin kararında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun talebi üzerine, Bankacılık Kanunu'nun "Fona devredilen bankalar ile ilgili hükümler" başlıklı 107. maddesinin son fıkrası uyarınca söz konusu bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı ifade edildi.

Bankacılık Kanunu'nun 107. maddesinin son fıkrası şöyle:

"71'inci madde kapsamında temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankaların, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi ve satışı ile ilgili süreç, devrin yapıldığı tarihten itibaren en geç dokuz aylık bir süre içinde tamamlanır. Fon Kurulu kararı ile bu süre üç ayı geçmemek üzere uzatılabilir. Bu süre içinde devir, birleşme veya satışın tamamlanamamış olması halinde Fonun talebi üzerine Kurul bankanın faaliyet iznini kaldırır."

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA

Son Güncelleme: 23.07.2016 10:05
Anahtar Kelimeler:
BddkBank AsyaAsya Katılım Bankası AŞResmi Gazete
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