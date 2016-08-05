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BDDK'dan enerji sektörü kredilerine düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) enerji sektörüne yönelik kredilere ilişkin yıl sonuna kadar uygulanacak hükümleri belirledi.

BDDK'dan enerji sektörü kredilerine düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) enerji sektörüne yönelik kredilere ilişkin yıl sonuna kadar uygulanacak hükümleri belirledi.

05 Ağustos 2016 Cuma 09:55
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BDDK'dan enerji sektörü kredilerine düzenleme

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında yönetmeliğe, enerji sektörüne yönelik kullandırılan kredilere ilişkin 31 Aralık 2016'ya kadar uygulanacak hükümleri kapsayan geçici bir madde eklendi.

Söz konusu maddeye göre, bankalarca enerji sektörü için kullandırılan ve ikinci grupta sınıflandırılan kredi ile diğer alacaklar, iki defayla sınırlı olmak üzere yeni sözleşme koşullarına bağlanabilecek.

Yeni sözleşme koşullarına bağlanan kredi ve diğer alacaklar, toplam alacak tutarının yüzde 10'unun geri ödenmesi koşuluyla birinci grup kredi ve diğer alacaklar içerisinde yeniden sınıflandırılabilecek.

Öte yandan bankalar, yeni sözleşme koşullarına bağladıkları kredi ve diğer alacaklarını, sınıflandırma esasları çerçevesinde değerlendirerek ilgisine göre üçüncü, dördüncü veya beşinci gruba dahil edebilecek.

Bankalarca enerji sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan kredi ve diğer alacaklar dışında, üçüncü, dördüncü veya beşinci grupta sınıflandırılan kredi veya diğer alacakların bulunması halinde, bu krediler de aynı grupta sınıflandırılacak. Bununla birlikte bu krediler için ilgili grup itibarıyla öngörülen oranlarda özel karşılık ayrılması bankaların ihtiyarında olacak.

Söz konusu kredilere ve diğer alacaklara ilişkin bankaya olan ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin geçici likidite sıkıntısından kaynaklanması halinde, borçluya likidite gücü kazandırmak ve banka alacağının tahsilini sağlamak amacıyla gecikmiş faizler de dahil olmak üzere, kredi ve diğer alacaklar gerektiğinde ilave kredi açılmak suretiyle üç defayla sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek ya da yeni bir itfa planına bağlanabilecek.

AA

Son Güncelleme: 05.08.2016 09:57
Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuBddkKrediBanka
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