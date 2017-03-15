BDDK'dan kartların internetten kullanımına ilişkin açıklama

Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'ndan (BDDK),yapılan açıklamada, çeşitli yayın organlarında BDDK'nın aldığı kararla Türkiye'deki tüm kredi kartlarının 17 Ağustos 2017 tarihine kadar internet üzerinden yapılan alışverişlere kapatılacağı şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Kredi kartlarının internete kapatılmasının söz konusu olmadığı ifade edilen açıklamada, tüm kredi kartlarının internete açık olduğu, vatandaşların menfaati gözetilerek alınmış bir kararla ilgili yanlış anlamaların önüne geçmek ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak için açıklama yapılmasının lüzumlu görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerek kurumumuza yansıyan gerek kurumumuz temsilcilerinin de katılımıyla toplanan Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Hakem Heyetleri gündemine taşınan şikayetlerin önemli bir bölümünün, dolandırıcılar tarafından kandırılarak kart ve şifre bilgileri ele geçirilen vatandaşların bilgisi ve isteği dışında kullanılan bu bilgiler ile dolandırıcılar tarafından internet üzerinden yapılan işlemler üzerinde yoğunlaştığı anlaşılmıştır.

Günlük hayatında kredi kartını internet işlemlerinde kullanmayan, kartı ile internetten alışveriş yapılabileceğinin farkında dahi olmayan vatandaşların dolandırıcılar tarafından kandırılarak suistimal edilmesinin, zarara uğratılmasının önüne geçebilmek için BDDK'nın 16 Şubat 2017 tarihli kararı ile, verilmiş ve verilecek olan tüm kredi kartları için bankalara kart sahibinin kartının internet alışverişlerine açık olması talebe bağlı olma zorunluluğu getirilmiştir."