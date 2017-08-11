BDDK'dan banka ve kredi kartı açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal tüketiciyi koruma görevi çerçevesinde alınan karar ile kartını internet işlemlerinde kullanmayan ya da kullanmak istemeyen kart hamillerine, kartını internet üzerinden yapılan işlemlere açma-kapatma imkanı verildiğini duyurdu.

BDDK'dan yapılan açıklamada şubat ayında aldığı bir kararla Türkiye'deki tüm banka ve kredi kartlarının internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılabilmesi için kart hamilinin onayının alınması şartı getirildiği anımsatıldı.

Kart hamillerinin herhangi bir mağduriyete uğramadan taleplerinin alınabilmesi için gerekli altyapının kurulabilmesi ve talep toplanması amacıyla bankalara 16 Ağustos'a kadar 6 aylık süre verildiği belirtilen açıklamada, BDDK'nın finansal tüketiciyi koruma görevi çerçevesinde alınan kararla kartını internet işlemlerinde kullanmayan ya da kullanmak istemeyen kart hamillerine, kartını internet üzerinden yapılan işlemlere açma-kapatma imkanı verildiği ifade edildi.

Açıklamada bu kararın, kart hamillerinde finansal okuryazarlık bağlamında farkındalık yaratmak ve özellikle onların bilgi ve onayları olmaksızın kartlarından işlem yapılmasını engellemeye yönelik bir karar olduğu, elektronik ticaretin engellenmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.