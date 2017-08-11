Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106652
ALTIN
146.948
DOLAR
3.5462
STERLİN
4.5983
EURO
4.1724
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
Guliyev'in zaferi dünya basınında
Guliyev'in zaferi dünya basınında
Galatasaray'ın lig serüveni
Galatasaray'ın lig serüveni

BDDK'dan banka ve kredi kartı açıklaması

BDDK), finansal tüketiciyi koruma görevi çerçevesinde alınan karar ile kartını internet işlemlerinde kullanmayan ya da kullanmak istemeyen kart hamillerine, kartını internet üzerinden yapılan işlemlere açma-kapatma imkanı verildiğini duyurdu.

BDDK'dan banka ve kredi kartı açıklaması

BDDK), finansal tüketiciyi koruma görevi çerçevesinde alınan karar ile kartını internet işlemlerinde kullanmayan ya da kullanmak istemeyen kart hamillerine, kartını internet üzerinden yapılan işlemlere açma-kapatma imkanı verildiğini duyurdu.

11 Ağustos 2017 Cuma 15:52
0 Okunma
BDDK'dan banka ve kredi kartı açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal tüketiciyi koruma görevi çerçevesinde alınan karar ile kartını internet işlemlerinde kullanmayan ya da kullanmak istemeyen kart hamillerine, kartını internet üzerinden yapılan işlemlere açma-kapatma imkanı verildiğini duyurdu.

BDDK'dan yapılan açıklamada şubat ayında aldığı bir kararla Türkiye'deki tüm banka ve kredi kartlarının internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılabilmesi için kart hamilinin onayının alınması şartı getirildiği anımsatıldı.

Kart hamillerinin herhangi bir mağduriyete uğramadan taleplerinin alınabilmesi için gerekli altyapının kurulabilmesi ve talep toplanması amacıyla bankalara 16 Ağustos'a kadar 6 aylık süre verildiği belirtilen açıklamada, BDDK'nın finansal tüketiciyi koruma görevi çerçevesinde alınan kararla kartını internet işlemlerinde kullanmayan ya da kullanmak istemeyen kart hamillerine, kartını internet üzerinden yapılan işlemlere açma-kapatma imkanı verildiği ifade edildi.

Açıklamada bu kararın, kart hamillerinde finansal okuryazarlık bağlamında farkındalık yaratmak ve özellikle onların bilgi ve onayları olmaksızın kartlarından işlem yapılmasını engellemeye yönelik bir karar olduğu, elektronik ticaretin engellenmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuBddkKredi KartıBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki yeni otomobil modelini Türkiye'de üretme pazarlığı
İki yeni otomobil modelini Türkiye'de üretme pazarlığı
Bayram rezervasyonları yüzde 80'in üzerine çıktı
Bayram rezervasyonları yüzde 80'in üzerine çıktı
Boğazlarda bekleyen gemiler 500 milyon dolar bırakacak
Boğazlarda bekleyen gemiler 500 milyon dolar bırakacak
Altının gramı 2 ayın zirvesinde
Altının gramı 2 ayın zirvesinde
Mısır'da enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesinde
Mısır'da enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesinde
Cari işlemler açığı azaldı
Cari işlemler açığı azaldı
Zeybekci'den Kazak iş dünyasına 'süper teşvik' teklifi
Zeybekci'den Kazak iş dünyasına 'süper teşvik' teklifi
OPEC'in petrol üretimi temmuzda arttı
OPEC'in petrol üretimi temmuzda arttı
Turizmde '1 milyon Çinli' hedefi
Turizmde '1 milyon Çinli' hedefi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ