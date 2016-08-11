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BDDK başkanından bankalara uyarı

BDDK Başkanı Akben, "Bankalar kredi geri çağırmayı piyasanın şartlarından dolayı bir fırsatçılığa çevirip farklı saiklerle yapıyorsa buna kesinlikle izin vermeyiz. Buna karşı gereken tedbirleri alırız." dedi.

BDDK başkanından bankalara uyarı

BDDK Başkanı Akben, "Bankalar kredi geri çağırmayı piyasanın şartlarından dolayı bir fırsatçılığa çevirip farklı saiklerle yapıyorsa buna kesinlikle izin vermeyiz. Buna karşı gereken tedbirleri alırız." dedi.

11 Ağustos 2016 Perşembe 14:29
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BDDK başkanından bankalara uyarı

İSTANBUL - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, yaptığı açıklamada, bankacıların "Bazı bankalar konut kredilerinde faiz oranlarını düşürdü. Kredi faiz oranlarında düşüşün devamı için maliyetlerin düşürülmesi ve bazı makroihtiyati tedbirler alınmalı" yönündeki çağrılarına ilişkin, maliyet konusunun bankadan bankaya değiştiğini ve farklılık arz ettiğini söyledi. 

Bir bankanın maliyet yönündeki açıklamasının sektör genelinin öyle olacağı anlamına gelmediğini belirten Akben, finansmanın mevduat, öz kaynak ve borçlanma tarafı olduğunu hatırlattı. 

Akben, "Mevduatta faizi yükseltme yarışı otomatik olarak kredilere de yansıyor. Bankalar mevduat yarışından vazgeçmeli. Kredilerdeki gecikme oranları da önem arz ediyor. Gider tarafı ayrıca önemli. Bu konuya sadece bir pencereden bakamayız. Faiz oranları yıllık yüzde 7-8 olduğu dönemde de bankalar bu işlerden para kazandı. Piyasa şartlarıyla birlikte kredi faiz oranlarının daha makul seviyelere geleceğini düşünüyoruz. Bu bir başlangıçtır, bunun arkası gelecektir." diye konuştu. 

Konut kredi faiz oranlarındaki düşüşle tüketicilerin yapılandırma yapıp yapamayacağına ilişkin bir soru üzerine Akben, daha önce denizcilik, turizm ve enerji sektörleri, terör nedeniyle de sıkıntılı bölgelerde yapılandırmaya ilişkin düzenlemeler yaptıklarını söyledi. 

Akben, bu tür konularda BDDK'nın yardımcı olduğunu ifade ederek, "Eğer sektörel bozulma söz konusu ise o konularda yardımcı oluruz. Konut kredilerinde yeniden yapılandırmanın şartları var. Yüksek faizden borçlanmış ve faiz düşmüşse tüketici lehine bir şeyler yapılabilir." dedi.


"(Kredi geri çağırma) Fırsatçılığa kesinlikle izin vermeyiz"

Mehmet Ali Akben, kredi geri çağırma konusunda bazı şikayetler geldiğini ve art niyetli olanlara göz yummayacaklarını belirterek, şunları kaydetti: 

"Bunu kesin bir dille ifade etmek isterim. (Bankalar) Kredi geri çağırmayı piyasanın şartlarından dolayı bir fırsatçılığa çevirip farklı saiklerle yapıyorsa buna kesinlikle izin vermeyiz. Buna karşı gereken tedbirleri alırız. Burada firma bazında bazı şeyleri de göz ardı etmemek lazım. Bu tür şikayetleri ve bilgileri bize getirenlere, 'Banka ve şirket bazında isim vererek, BDDK şikayet hattına müracaatta bulunun' diyoruz. Konunun doğru olup olmadığı hususunu araştırırız ve bunu yapanlar hakkında ne gerekiyorsa yaparız." 


"Asgari ödeme tutarı oranları çok speküle ediliyor"

BDDK Başkanı Akben, bankacılık sektörün, kredi kartlarında asgari ödeme tutarı oranlarının düşürülmesi ve kredi kartı limitinin artırılması konusundaki düzenleme talebiyle ilgili olarak da, bu konunun çok speküle edildiğini söyledi. 

Akben, "Sadece kredi taksitlerinin uzatılması ya da gecikmelere düşenlere imkan sağlanması şekliyle değil, daha geniş kapsamlı bir inceleme yapıyoruz. Bu çalışmayı tamamladıktan sonra ilgili bakanlarımızla, Finansal İstikrar Komitesi ve Türkiye Bankalar Birliği ile görüştükten sonra bu düzenlemeler yapılacak." diye konuştu. 

Ülkenin bazı makroekonomik dengeleri olduğunu ve onlara da bakılması gerektiğini vurgulayan Akben, "Çalışmanın neticesinde bu konuda ne yapılabiliyorsa o yapılacak." dedi. 

Cari açık konusunun Türkiye'nin meselelerinden biri olduğuna işaret eden Akben, "Yapılacak düzenlemelerin cari açığı nasıl etkilediği, tolere edilebilir rakamlar olup olmayacağı çalışmalar neticesinde görülecek. Doğru iş yapalım derken, yanlış bir iş de yapmayalım." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 11.08.2016 14:30
Anahtar Kelimeler:
Bddkönce Vatan
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