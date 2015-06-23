"Bayramiç beyazı" üreticinin yüzünü güldürdü

ÇANAKKALE - Kazdağlarının endemik meyvesi "Bayramiç beyazı"nın hasadına başlandı. Bölgede yaklaşık 5 bin 500 dekarda erkenci, orta ve geç olmak üzere üç dönem yetiştirilen ürün, İstanbul, İzmir ve Ankara'ya gönderiliyor.

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bayramiç beyazı"nın öncelikli olarak İstanbul halinde kendini kabul ettiren ve aranan meyve konumuna geldiğini söyledi.

Uzun mücadeleler sonucu ürünün tescillenmesini sağladıklarını belirten Pehlivan, "Artık bir isme kavuşan endemik meyvemiz, büyükşehirlerde aranmaya başladı. Yoğun olarak İstanbul ve İzmir hallerinde alıcı bulan ürünü diğer bölgelerde tanıtmak için çalışma yapacağız. Bugünkü kilogram fiyatı 3-3,5 lira" dedi.

Pehlivan, ürünün fiyatının üreticiyi memnun ettiğini dile getirdi.

Kış mevsiminin sert geçmesinin ürünlerde önemli ölçüde kayba yol açtığını anlatan Pehlivan, rekoltede düşüşe karşılık meyvelerin daha büyük olacağını belirtti. Pehlivan, kirazdan umduğunu bulamayan üreticinin, nektarinden önemli bir gelir elde etmeyi beklediğini ifade etti.

Meyve üreticisi Ali Algül ise son dönemde görülen don ve kırağı nedeniyle meyve ağaçlarının çiçeklerinin bazılarında yanıkların zayiata neden olduğunu dile getirdi.

Erkenci meyvelerde büyük oranda kayıp olduğuna dikkati çeken Algül, "Yanmayan çiçeklerden oluşan meyveler daha kalibreli oldu. Bu kalite de meyvenin fiyatını artırdı. Şu an İstanbul halindeki toptancılar, Bayramiç beyazının kilogramını 3-3,5 liradan satın alıyor. Böylelikle üreticinin yüzü gülüyor" diye konuştu.