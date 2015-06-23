Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

"Bayramiç beyazı" üreticinin yüzünü güldürdü

Kazdağlarının eteklerinde yetiştirilen ve hasadına başlanan "Bayramiç beyazı" adıyla tescilli nektarinin toptancılara satış fiyatları, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı

"Bayramiç beyazı" üreticinin yüzünü güldürdü

Kazdağlarının eteklerinde yetiştirilen ve hasadına başlanan "Bayramiç beyazı" adıyla tescilli nektarinin toptancılara satış fiyatları, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı

23 Haziran 2015 Salı 11:29
808 Okunma

ÇANAKKALE - Kazdağlarının endemik meyvesi "Bayramiç beyazı"nın hasadına başlandı. Bölgede yaklaşık 5 bin 500 dekarda erkenci, orta ve geç olmak üzere üç dönem yetiştirilen ürün, İstanbul, İzmir ve Ankara'ya gönderiliyor.

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bayramiç beyazı"nın öncelikli olarak İstanbul halinde kendini kabul ettiren ve aranan meyve konumuna geldiğini söyledi.

Uzun mücadeleler sonucu ürünün tescillenmesini sağladıklarını belirten Pehlivan, "Artık bir isme kavuşan endemik meyvemiz, büyükşehirlerde aranmaya başladı. Yoğun olarak İstanbul ve İzmir hallerinde alıcı bulan ürünü diğer bölgelerde tanıtmak için çalışma yapacağız. Bugünkü kilogram fiyatı 3-3,5 lira" dedi.

Pehlivan, ürünün fiyatının üreticiyi memnun ettiğini dile getirdi.

Kış mevsiminin sert geçmesinin ürünlerde önemli ölçüde kayba yol açtığını anlatan Pehlivan, rekoltede düşüşe karşılık meyvelerin daha büyük olacağını belirtti. Pehlivan, kirazdan umduğunu bulamayan üreticinin, nektarinden önemli bir gelir elde etmeyi beklediğini ifade etti.

Meyve üreticisi Ali Algül ise son dönemde görülen don ve kırağı nedeniyle meyve ağaçlarının çiçeklerinin bazılarında yanıkların zayiata neden olduğunu dile getirdi.

Erkenci meyvelerde büyük oranda kayıp olduğuna dikkati çeken Algül, "Yanmayan çiçeklerden oluşan meyveler daha kalibreli oldu. Bu kalite de meyvenin fiyatını artırdı. Şu an İstanbul halindeki toptancılar, Bayramiç beyazının kilogramını 3-3,5 liradan satın alıyor. Böylelikle üreticinin yüzü gülüyor" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 23.06.2015 10:36
Anahtar Kelimeler:
önce VatanBayramiç Beyazı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ