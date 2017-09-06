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'Bayramda, yaklaşık 1 milyon kişi tatil yaptı'

TÜRSAB Başkanı Ulusoy, "Bayram tatilinin 10 gün olması ve son dakika rezervasyon taleplerinin artmasıyla yaklaşık 1 milyon kişi tatil yaptı. Bu da 1 milyar liralık hacim oluşturdu." dedi.

'Bayramda, yaklaşık 1 milyon kişi tatil yaptı'

TÜRSAB Başkanı Ulusoy, "Bayram tatilinin 10 gün olması ve son dakika rezervasyon taleplerinin artmasıyla yaklaşık 1 milyon kişi tatil yaptı. Bu da 1 milyar liralık hacim oluşturdu." dedi.

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:23
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'Bayramda, yaklaşık 1 milyon kişi tatil yaptı'

ANTALYA - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, bayram tatilinin 10 gün olması ve son dakika rezervasyon taleplerinin artmasıyla yaklaşık 1 milyon kişinin tatil yaptığını, bunun da 1 milyar liralık hacim oluşturduğunu bildirdi.

Ulusoy, yaptığı açıklamada, tatilde yurt içi rezervasyonlarda kıyı şeridine talebin yüksek olduğunu söyledi.

Antalya'da Side, Alanya, Manavgat, Belek ve Kemer'e yönelik taleplerin yanı sıra Ege Bölgesi'nde Çeşme, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Didim ile Fethiye turlarıyla Kuzey Ege ve Karadeniz Bölgesi'nin yoğun ilgi gördüğünü aktaran Ulusoy, yurt dışı turlarında ise Yunan adaları, İtalya, İspanya, Benelüks, Orta Avrupa ve Balkan turlarının yoğun ilgi gören destinasyonlar olduğunu dile getirdi.

"Bayram, tatilinin 10 gün olması ve son dakika rezervasyon taleplerinin artmasıyla yaklaşık 1 milyon kişi tatil yaptı. Bu da 1 milyar liralık hacim oluşturdu" diyen Ulusoy, bu yılı Türk turizminde yükseliş için güç depoladıkları bir dönem olarak gördüklerini ifade etti.

Hedef geçen yılki rakamların üzerine çıkmak

Ulusoy, bu yılın ocak-temmuz döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,94 artarak 17 milyon 325 bin 410'a yükseldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Temmuz ayı özelinde baktığımızda ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısının 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 46,36 artış gösterdiği görülüyor. Bu dönemde de görebildiğimiz olumlu gelişme, en büyük ikinci pazarımız konumunda bulunan Rusya başta olmak üzere Irak, Kazakistan, Suudi Arabistan, Azerbaycan, İran, Ukrayna, Gürcistan ve Bulgaristan gibi ülkelerden gelen turist sayısında ciddi orandaki artışlar. Yedi aylık veriler itibarıyla Avrupa pazarlarında düşüşün devam ettiği gözlemlense de bu pazarlardaki son durumu görmek için yaz sezonunun gidişatını beklememiz gerekiyor. Son dakika karar veren Avrupalı tüketicilerin yönlerini Türkiye'ye çevirmeyi başarırsak Avrupa pazarında da ibre yukarıya dönebilir."

Herhangi bir olumsuz hadise yaşanmaması durumunda toplam ziyaretçi sayısı bakımından 2017'yi geçen yılın üzerinde kapatacaklarını öngördüklerini vurgulayan Ulusoy, 2017'nin ardından 2018 ve sonrasındaki yıllarda Türk turizminin yeniden ciddi bir ivmeyle büyümesini sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BayramKurban BayramıTatilTÜRSAB
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