Bayramda gaza bastık

ANKARA





Ramazan Bayramı'nda akraba ziyaretleri ve tatil için seyahatte özel aracın tercih edilmesiyle benzin tüketimi ciddi biçimde arttı. Ramazan Bayramı'nın içerisinde yer aldığı 5-11 Ağustos haftasında benzin tüketimi, yüzde 30 artışla ortalamanın yaklaşık 15,5 milyon litre üzerinde gerçekleşti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, bayram ziyaretinde ağırlıklı olarak özel araçların tercih edilmesi akaryakıt tüketimine de yansıdı.

Türkiye'de bu yıl yaz aylarında haftalık ortalama 51 milyon 541 bin litre benzin tüketildi. Ramazan Bayramı'nın içerisinde yer aldığı 5-11 Ağustos haftasında ise benzin tüketiminde yaklaşık yüzde 30'luk artış yaşandı. Bayramı sevdikleriyle geçirmek isteyen ve bayramı tatil fırsatına çevirenlerin otomobilleriyle seyahat etmeleri dolayısıyla haftalık benzin tüketiminde 15 milyon 538 bin litre artış kaydedildi. Böylece bayram haftasındaki toplam benzin tüketimi 67 milyon 79 bin litreyi buldu.