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Bayramda akaryakıta 1,5 milyar lira harcandı

Türkiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı tatilini de içine alan 6 günlük sürede tüketilen 324,3 milyon litre benzin ve motorin için yaklaşık 1,5 milyar lira ödendi.

Bayramda akaryakıta 1,5 milyar lira harcandı

Türkiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı tatilini de içine alan 6 günlük sürede tüketilen 324,3 milyon litre benzin ve motorin için yaklaşık 1,5 milyar lira ödendi.

08 Eylül 2017 Cuma 12:04
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Bayramda akaryakıta 1,5 milyar lira harcandı

ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) akaryakıt otomasyon sistemi verilerinden derlenen bilgiye göre, 30 Ağustos Çarşamba günü başlayan ve 4 Eylül günü biten 6 günlük tatil boyunca 257,1 milyon litre motorin ve 67,2 milyon litre benzin tüketildi.

Bayram tatiline çıkan vatandaşlar bu sürede 1 milyar 164 milyon 520 bin 268 lirası motorin ve 351 milyon 702 bin 327 lirası da benzin olmak üzere akaryakıt için toplam 1 milyar 516 milyon 222 bin 595 lira harcadı.

Toplam satışların yüzde 79,27'sini motorin, yüzde 20,73'ünü ise benzin satışlarının oluşturduğu tatilde, benzinin litresi ortalama 5,23 lira, motorininki 4,53 liradan satıldı.

En çok benzin arife günü satıldı

Tatil süresince en çok motorin 52 milyon litre ile 30 Ağustos Çarşamba günü, en çok benzin ise 12,6 milyon litre ile 31 Ağustos Perşembeye denk gelen arife gününde satıldı.

Söz konusu dönemde en az akaryakıt satışı 41,1 milyon litre ile Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 1 Eylül'de gerçekleşti. Bayramın ilk gününde 31,3 milyon litre motorin ve 9,8 milyon litre benzin satışı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BayramAkaryakıt
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