Bayramda ağızlar 250 milyon liralık şekerle tatlanacak

Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği (ŞEMAD) Başkanı Şemsi Kopuz, yaptığı açıklamada, Türkiye'de geçen yıl 4,6 milyar liralık satış hacmine ulaşan şekerli ve çikolatalı mamuller pazarının, bu yıl yüzde 10 büyümesinin beklendiğini kaydetti.

Söz konusu tutarın 2,3 milyar lirasının sektör ihracatından oluştuğunu aktaran Kopuz, Türk gıda sektörünün geneline bakıldığında şekerli mamul sektörünün önemli bir itici rolü olduğunu dile getirdi.

Kopuz, "Zira toplam gıda ihracatımızın nereden baksanız yüzde 10'u şekerli mamul sanayi kuruluşları tarafından gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

"Yıllık kişi başı ortalama tüketim 2,1 kilogram"

Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı'nın şekerli mamul sektörünün yıllık satışlarının önemli bir bölümünün gerçekleştiği dönemler olduğuna işaret eden Kopuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bayram dönemleri sektör açısından daha hareketli geçiyor. Genellikle ön plana çıkan şeker ve çikolata satışlarının bayram dönemlerinde 500 milyon lira civarında seyrettiğini gözlemliyoruz. Bunun neredeyse yarısını, yani 250 milyon liralık kısmını bayram şekeri oluşturuyor. Bayram şekeri diye tabir edilen ürünlerin satışı bayram dönemlerinde artıyor. Yıllık (kişi başı ortalama) toplam tüketimin 2,1 kilogram olduğu bayram şekerinin yüzde 60'ı bayramlarda tüketiliyor. Özellikle geleneksel ürünler olarak adlandırdığımız lokum, pişmaniye gibi ürünlere ilginin bayram döneminde arttığı görülüyor."

Bayram şekeri en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde satılıyor

ŞEMAD Başkanı Kopuz, batı illerinde çikolata, doğu illerinde ise şekerleme ürünlerinin satışlarının daha yoğun gerçekleştiğini söyledi.

Ülke genelinde bayram şekeri satışının en yüksek olduğu bölgelerin yüzde 31 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olduğunu belirten Kopuz, bu bölgeleri yüzde 21 ile İç Anadolu ve Marmara bölgelerinin, yüzde 12 ile Akdeniz, yüzde 8 ile Karadeniz, yüzde 5 ile de Ege Bölgesi'nin takip ettiğini dile getirdi.

"Merdiven altı ürünlerden uzak durulmalı"

Kopuz, Ramazan Bayramı için çikolata ve şekerleme ürünleri alışverişi yapacak vatandaşlara uyarıda da bulunarak, şunları kaydetti:

"Son yıllarda gerek tüketici bilincindeki artış gerekse yapılan denetimler sonucu sektörde kayıt dışı üretimin engellenmesi konusunda önemli mesafe alındı. Ancak merdiven altı üretim bitmiş değil. Bayramda ağzımızın tadının kaçmaması için hangi koşullarda üretildiği belli olmayan merdiven altı ürünlerden uzak durulmalı, standartlara uygun olarak üretim yapan şirketlerimizin markalı ürünleri tercih edilmelidir. Bu, çikolata ve şekerleme gibi ürünler bakımından havaların sıcak seyrettiği bugünlerde daha da önemlidir."