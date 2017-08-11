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Bayram rezervasyonları yüzde 80'in üzerine çıktı

TÜRSAB Başkanı Ulusoy, "Şu anda sahil bandında yer alan tesislerde doluluk oranı yüzde 80'leri aşmış durumda. Kurban Bayramı ile birlikte doluluk oranının yüzde 100'e ulaşacağı düşüncesindeyiz." dedi.

Bayram rezervasyonları yüzde 80'in üzerine çıktı

TÜRSAB Başkanı Ulusoy, "Şu anda sahil bandında yer alan tesislerde doluluk oranı yüzde 80'leri aşmış durumda. Kurban Bayramı ile birlikte doluluk oranının yüzde 100'e ulaşacağı düşüncesindeyiz." dedi.

11 Ağustos 2017 Cuma 11:48
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Bayram rezervasyonları yüzde 80'in üzerine çıktı

ANTALYA - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, sahil bandındaki tesislerde Kurban Bayramı rezervasyonlarının yüzde 80'leri aştığını bildirdi.

Kurban Bayramı rezervasyonlarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ulusoy, bayram tatillerinin sektöre ciddi hareketlilik sağladığını söyledi.

Bu Kurban Bayramı tatili dolayısıyla rezervasyonlarda ciddi artış olduğunu kaydeden Ulusoy, özellikle Antalya'da Side, Alanya, Manavgat, Belek ve Kemer, Ege Bölgesi'nde Çeşme, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Didim ve Fethiye turlarının ön plana çıktığını belirtti.

TÜRSAB Başkanı Ulusoy, kültür turları arasında Kapadokya, Eskişehir, Kuzey Ege ve Karadeniz turları, yurt dışı turlarında da İtalya ve İspanya turlarının ön plana çıktığını dile getirdi. Ulusoy, "Benelüks turları, Orta Avrupa turları ve Balkan turları da ilgi gören yurt dışı destinasyonlar arasında yer alıyor." diye konuştu.

Zafer Bayramı dolayısıyla 30 Ağustos'un resmi tatil olduğunu, hemen sonrasındaki günün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu anımsatan Ulusoy, 28 ve 29 Ağustos'un tatile eklenmesinin son dakika rezervasyonları olumlu etkileyebileceğini vurguladı.

Bayram tatilinin yaz sezonuna denk gelmesi nedeniyle birçok kişinin tatilini erken rezervasyonla aldığını kaydeden Ulusoy, "Bu nedenle bayram rezervasyonları belli seviyeleri yakalamış durumda. Tatil planını erken rezervasyon döneminde yapma fırsatı bulamayan vatandaşlarımız da şu anda acentelerimiz kanalıyla rezervasyon yaptırıyor. Şu anda sahil bandında yer alan tesislerde doluluk oranı yüzde 80'leri aşmış durumda. Kurban Bayramı ile birlikte doluluk oranının yüzde 100'e ulaşacağı düşüncesindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Seyahat acentenizi sorgulayın"

Son dönemde özellikle sosyal medya kanalları üzerinden reklam veren dolandırıcıların birçok otelin web sitesini taklit ederek tüketicileri aldattığını da dile getiren Ulusoy, şöyle konuştu:

"Reklama tıklandığı zaman açılan web sayfası üzerinden tüketicilerin kredi kartı bilgilerini alarak dolandırıcılık işlemleri gerçekleştiriyorlar. Tüketicilerin reklama tıklama sonucunda yönlendirildikleri sayfaları dikkatlice incelemeleri çok önemli. Tatil paketi satın alacak vatandaşlarımızın tatili satın aldıkları kurumun TÜRSAB üyesi olup olmadığını sorgulamaları da büyük önem taşıyor ayrıca paket tur satın alanların mutlaka seyahat sigortası yaptırmaları gerektiğini, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu özellikle bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İnternetten tatil alan vatandaşların, siteleri olan acentelerin TÜRSAB logolarının ve acente numaralarının yanı sıra online 'TÜRSAB Tatil Meleği' logosu olmasına dikkat etmelerini öneriyorum."

POYD Başkanı Duran

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran da iç pazarın oldukça hareketli olduğunu belirterek, "Şu anda beklenti 30 Ağustos'tan önceki 2 gün ve sonraki yarım günün tatil olması yönünde. Turizmciler de okullar açılmadan önce son uzun tatil olsun diye bir beklenti içinde." dedi.

Antalya'da yabancı turist açısından da ciddi bir yoğunluk olduğunu dile getiren Hakan Duran, "İç turizmdeki hareketle birlikte şu anda Antalya'daki otellerde yüzde 100'e yakın doluluk var. İç pazarda erken rezervasyon döneminde Kurban Bayramı tatilleri makul fiyatlara alındı. Bayramda bence adım atacak yer kalmayacak." diye konuştu.

Duran, Rusya ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinden çok ciddi bir turist akışı olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BayramRezervasyonYüzde 80TÜRSAB
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