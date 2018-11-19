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'Bayram ikramiyeleri enflasyon oranında artırılmalı'

Türkiye Emekliler Derneği, Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen 1000 liralık ikramiyenin yüksek enflasyon karşısında eridiğini belirterek, yeni yılda ikramiyelerin en az enflasyon oranında artırılmasını talep etti.

'Bayram ikramiyeleri enflasyon oranında artırılmalı'

Türkiye Emekliler Derneği, Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen 1000 liralık ikramiyenin yüksek enflasyon karşısında eridiğini belirterek, yeni yılda ikramiyelerin en az enflasyon oranında artırılmasını talep etti.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:16
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'Bayram ikramiyeleri enflasyon oranında artırılmalı'

ANKARA - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen 1000 liralık ikramiyenin yüksek enflasyon karşısında eridiğini belirterek, yeni yılda ikramiyelerin en az enflasyon oranında artırılmasını talep etti.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dini bayramlar öncesi emeklilere ikramiye verilmesi yönündeki taleplerinin karşılanmış olmasının memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Bayram ikramiyesi kapsamda bu yıl 2,4 milyon emekli ve hak sahibine toplamda 21 milyar liraya yakın ikramiyenin ödendiğine dikkati çeken Ergün, ikramiye ödemesinin yeni yılda da devam edeceğinin vurguladı.

Bu yıl 1000'er lira olarak verilen bayram ikramiyesinin yeni yılda yükseltilmesi gerektiğini dile getiren Ergün, şunları kaydetti:

"Bayram ikramiyelerimiz yaşadığımız yüksek enflasyon karşısında eridi. Yeni yılda emekli aylıklarına yapılan artış oranında bayram ikramiyelerinin miktarı da artırılmalı. İkramiyelerin en az enflasyon oranında artırılmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte gelir ve aylıklarla birlikte her yıl artan sosyal yardımlar gibi emekli bayram ikramiyeleri de bir artış sistemine endekslenmelidir. Hükümetin bu haklı talepleri değerlendireceğine inanıyoruz."

Kazım Ergün, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda bayram ikramiyesine ilişkin bir artışın olmamasını eksiklik olarak gördüklerine işaret ederek, "Bayram ikramiyesini ülke gündemine getiren ve emeklilerin bu hakkı kazanmasına ön ayak olan sivil toplum kuruluşu olarak 1 milyon üyemizden aldığımız güçle emeklilerin sorun ve taleplerini gündeme getirmeye devam edeceğiz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Emekliler DerneğiBayram Ikramiyeleri
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