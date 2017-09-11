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Başkentgaz halka arza hazırlanıyor

Başkentgaz ek satış dahil hisselerinin yüzde 28,75'ini halka arz etmeye hazırlanıyor.

Başkentgaz halka arza hazırlanıyor

Başkentgaz ek satış dahil hisselerinin yüzde 28,75'ini halka arz etmeye hazırlanıyor.

11 Eylül 2017 Pazartesi 17:12
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Başkentgaz halka arza hazırlanıyor

Başkentgaz ek satış dahil hisselerinin yüzde 28,75'ini halka arz etmeye hazırlanıyor.

Şirketin internet sitesindeki açıklamaya göre, ödenmiş sermayesi 700 milyon lira olan Başkentgaz'ın, yüzde 25 payına denk gelen 175 milyon lira nominal değerli hissesinin halka arz edilmesi planlanıyor.

Ek satış opsiyonuyla birlikte halka arzın nominal değeri 201 milyon liraya, oranı ise 28,75'e çıkabilecek. Halka arzdan sonra Torunlar Enerji'nin Başkentgaz'daki payı yüzde 71,25 olacak.

Başkentgaz'ın halka arz tarihi net olarak belirtilmezken, payların "fiyat aralığı ile talep toplama yöntemi" ile satılacağı ve işleme İş Yatırım'ın aracılık edeceği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başkentgaz
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