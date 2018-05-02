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Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten S&P kararına tepki

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin, Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin, "S&P kararının zamanlaması oldukça manidar." dedi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten S&P kararına tepki

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin, Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin, "S&P kararının zamanlaması oldukça manidar." dedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:06
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Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten S&P kararına tepki

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye'nin kredi notu kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

S&P'nin kararının zamanlama açısından oldukça manidar olduğunu ifade eden Şimşek, söz konusu kuruluşun daha önce Türkiye'nin kredi notunu ağustosta gözden geçirmeyi planladığını hatırlattı.

Şimşek, "Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor. Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu?" diye sordu.

Kredi notunun seçim kararından sonra düşürülmesinin zamanlama açısından yanlış olduğunu belirten Şimşek, S&P'nin analizini de yetersiz bulduğunu vurguladı.

"Gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz"

Şimşek, aşırı ısınmanın geçen yılın hikayesi olduğuna işaret ederek, kredi hacmindeki artışın bu yıl yavaşladığını bildirdi.

Finansal koşulların da geçen yıla oranla daha sıkı olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası gecikmeli de olsa tepki verdi. Cari açıktaki artış büyük ihtimalle geçici. Çünkü, cari açıktaki bozulma büyük oranda altın ithalatı ve petrol fiyatlarının artışından kaynaklanıyor. Tüketici kredilerindeki yavaşlama cari açıktaki artışı sınırlayacak. Ayrıca turizmde ciddi bir toparlanma var. Gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz. Firmaların kur riskini yönetmeye yönelik önemli bir reformu bugün itibarıyla hayata geçiriyoruz. Yatırım ortamını iyileştirecek çok kapsamlı bir reformu yaptık. Seçim sonrasında reformları daha da hızlandıracağız."

"Seçimlerin erkene alınması belirsizliği azalttı"

Belirsizliklerin de azaldığına işaret eden Şimşek, Merkez Bankasının para politikasını basitleştireceğini açıkladığını hatırlattı.

Şimşek, seçimlerin erkene alınmış olmasının siyasi belirsizliği azalttığını ve piyasaların bu karara olumlu tepki verdiğini belirterek, "AB ve ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik önemli gelişmeler var." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ŞimşekBaşbakan YardımcısıEkonomi
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